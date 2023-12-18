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18 December 2023

Евросоюз начал расследование в отношении X/Twitter

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Компанию Илона Маска обвинили в нарушении законодательства о распространении незаконного контента и недостаточной прозрачности.
Фото: CXOTV

Европейский союз начал официальное разбирательство в отношении социальной сети X (бывший Twitter) по делу о нарушении обязательств по обеспечению прозрачности и несоблюдении обязанностей по противодействию незаконному контенту и дезинформации.

В ноябре 2022 года в ЕС вступили в силу новые поправки в Закон о цифровых услугах (DSA), и компания Илона Маска стала первой, в отношении которой по новым нормам было начато разбирательство.

DSA требует от крупных онлайн-платформ и поисковых систем принятия более решительных мер по борьбе с незаконным контентом и рисками общественной безопасности. Правила распространяются на платформы с более чем 45 миллионами активных пользователей.

Для определенных компаний штрафы по DSA могут достигать 6% мирового оборота. Постановление суда также может привести к временному закрытию компании или её филиала в исключительных обстоятельствах.

«Мы очень серьезно относимся к любому нарушению наших правил. И имеющихся у нас на данный момент доказательств достаточно, чтобы официально возбудить дело против X», — сказала вице-президент Комиссии ЕС Маргрете Вестагер.

Twitter Еврокомиссия Евросоюз

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