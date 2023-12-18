Евросоюз начал расследование в отношении X/Twitter

Европейский союз начал официальное разбирательство в отношении социальной сети X (бывший Twitter) по делу о нарушении обязательств по обеспечению прозрачности и несоблюдении обязанностей по противодействию незаконному контенту и дезинформации.



В ноябре 2022 года в ЕС вступили в силу новые поправки в Закон о цифровых услугах (DSA), и компания Илона Маска стала первой, в отношении которой по новым нормам было начато разбирательство.



DSA требует от крупных онлайн-платформ и поисковых систем принятия более решительных мер по борьбе с незаконным контентом и рисками общественной безопасности. Правила распространяются на платформы с более чем 45 миллионами активных пользователей.



Для определенных компаний штрафы по DSA могут достигать 6% мирового оборота. Постановление суда также может привести к временному закрытию компании или её филиала в исключительных обстоятельствах.



«Мы очень серьезно относимся к любому нарушению наших правил. И имеющихся у нас на данный момент доказательств достаточно, чтобы официально возбудить дело против X», — сказала вице-президент Комиссии ЕС Маргрете Вестагер.