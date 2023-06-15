Европарламент утвердил свою позицию по искусственному интеллекту

Европейский парламент утвердил свою позицию по Закону об искусственном интеллекте в преддверии переговоров со странами-членами ЕС об окончательной форме закона. «За» проголосовали 499 парламентариев, «Против» — 28, 93 воздержались.
Согласно пресс-релизу, принятые правила гарантируют, что ИИ, разработанный и используемый в Европе, должен полностью соответствовать правам и ценностям Евросоюза.
Системы ИИ с неприемлемым уровнем риска для безопасности людей будут запрещены. В частности под запрет попадут:
Также недопустимо нецелевое извлечение изображений лиц из интернета или видеозаписей с камер видеонаблюдения для создания баз данных распознавания лиц.
Члены Европарламента заверили, что классификация приложений с высоким уровнем риска теперь будет включать системы ИИ, которые наносят вред здоровью и безопасности.Также в список высокого риска будут добавлены системы, которые могут использоваться для влияния на избирателей и исход выборов.
«Пока компании бьют тревогу по поводу своих собственных творений, Европа пошла дальше и предложила конкретный ответ на риски, которые начал представлять ИИ. Мы хотим, чтобы положительный потенциал ИИ был использован для творчества и повышения продуктивности, но мы также будем бороться, чтобы защитить нашу позицию и противостоять опасностям для наших демократий и свобод», — заявил Брандо Банифей, депутат Европарламента.
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