Европарламент утвердил свою позицию по искусственному интеллекту

Европейский парламент утвердил свою позицию по Закону об искусственном интеллекте в преддверии переговоров со странами-членами ЕС об окончательной форме закона. «За» проголосовали 499 парламентариев, «Против» — 28, 93 воздержались.

Согласно пресс-релизу, принятые правила гарантируют, что ИИ, разработанный и используемый в Европе, должен полностью соответствовать правам и ценностям Евросоюза.

Системы ИИ с неприемлемым уровнем риска для безопасности людей будут запрещены. В частности под запрет попадут:

системы удаленной биометрической идентификации, работающие в режиме реального времени в общедоступных местах;

системы, позволяющие осуществлять идентификацию постфактум, за исключением их применения правоохранительными органами после судебного решения для расследования тяжких преступлений;

системы биометрической категоризации с использованием чувствительных характеристик (пол, раса, этническая принадлежность, гражданство, религия, политические взгляды);

интеллектуальные полицейские системы, работающие на основе профилирования, местонахождения или преступного поведения в прошлом;

системы распознавания эмоций, используемые в правоохранительных органах, пограничных службах, на рабочих местах и в учебных заведениях.

Также недопустимо нецелевое извлечение изображений лиц из интернета или видеозаписей с камер видеонаблюдения для создания баз данных распознавания лиц.

Члены Европарламента заверили, что классификация приложений с высоким уровнем риска теперь будет включать системы ИИ, которые наносят вред здоровью и безопасности.Также в список высокого риска будут добавлены системы, которые могут использоваться для влияния на избирателей и исход выборов.

«Пока компании бьют тревогу по поводу своих собственных творений, Европа пошла дальше и предложила конкретный ответ на риски, которые начал представлять ИИ. Мы хотим, чтобы положительный потенциал ИИ был использован для творчества и повышения продуктивности, но мы также будем бороться, чтобы защитить нашу позицию и противостоять опасностям для наших демократий и свобод», — заявил Брандо Банифей, депутат Европарламента.