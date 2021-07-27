Facebook создаст виртуальную «метавселенную»

Facebook объединит команды разработчиков для создания «метавселенной». Об этом сообщил Эндрю Босуорт, вице-президент Facebook Reality Labs (FRL) — подразделения, занимающегося разработкой продуктов дополненной и виртуальной реальности (AR и VR). По задумке компании, это будет цифровой мир, в котором пользователи при помощи VR или AR смогут вместе играть, общаться или работать. Примером такой метавселенной часто называют ориентированную на детей игру Roblox.

«Метавселенная уже существует как набор цифровых миров, каждый из которых имеет свою собственную физику, определяющую, что в них возможно. Главным качеством метавселенной будет присутствие — ощущение того, что вы действительно находитесь рядом с людьми, — сообщил Босуорт. — Но чтобы достичь нашего полного видения метавселенной, нам необходимо создать соединительную ткань между этими пространствами, чтобы вы могли снять ограничения физики и перемещаться между ними так же легко, как переходить из одной комнаты в вашем доме в другую».

Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг рассказал, что в следующие пять лет он хочет, чтобы люди думали о компании не как о социальной сети, а как о метавселенной — виртуальном мире, где пользователи могут встречаться и общаться, не вставая с дивана.

«Люди не должны жить в маленьких светящихся прямоугольниках», — заявил он в интервью изданию The Verge.

Созданием метавселенной займется FRL. К команде также присоединятся вице-президент Instagram Вишаль Шах, глава Facebook Gaming Вивек Шарма и глава Oculus Джейсон Рубин.