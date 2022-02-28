ФСБ пригрозило лишением свободы до 20 лет за «шпионаж» в пользу Украины

Московское управление ФСБ призвало граждан сообщать о контактах с лицами, которые могут использоваться спецслужбами Украины для шпионажа и диверсий в России. По словам силовиков,

«участились случаи обращений граждан Украины с заявлениями о попытках украинских спецслужб использовать своих соотечественников, проживающих и работающих в России, для ведения разведывательной и диверсионной деятельности».

ФСБ предупредила об уголовной ответственности до 20 лет лишения свободы за «сбор и передачу информации для разведки Украины». Избежать наказания позволит «только инициативное обращение и оказание содействия органам федеральной службы безопасности», заявили в ведомстве.

Ранее Генпрокуратура предупредила россиян, что какая-либо помощь иностранному государству — финансовая, материально-техническая или консультационная — в деятельности, направленной против безопасности России, будет рассматриваться как госизмена, за которую грозит срок до 20 лет.

Напомним, в июне прошлого года занимавший ранее высокие должности в «Яндексе», «Мегафоне», Qrator Labs и RIPE NCC Алексей Семеняка был выслан из России из-за консультаций со Службой безопасности Украины. Въезд в РФ ему запрещён на 25 лет.

Кроме этого в 2019 году адвокат Иван Павлов рассказал об опасной тенденции роста количества расследуемых в России «шпионских» дел. Очень часто их фигурантами становятся учёные, сотрудничающие в своих исследованиях с иностранными научными организациями. Сам Павлов с осени прошлого года живёт в Грузии из-за уголовного преследования, которое он считает политически мотивированным.