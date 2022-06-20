Онлайн-играм готовят госрегулирование

Участники IT-отрасли совместно с юристами разрабатывают законопроект о регулировании игровой индустрии. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, знакомых с ходом подготовки документа. Эти меры уже обсуждались с разработчиками игр и департаментом Минцифры, который курирует развитие софта в России, уточнил один из них. Один из собеседников уточнил, что в разработке мер задействована часть участников профильной дискуссии ПМЭФ-2022.

Одними из участников дискуссии были председатель комиссии по правовому регулированию обеспечения цифровой экономики Ассоциации юристов России Александр Журавлев, заместитель гендиректора по правовым вопросам АНО «Институт развития интернета» Борис Едидин, заведующий кафедрой теории и истории государства и права СПбГУ Владислав Архипов и другие юристы.



По словам Журавлёва, сейчас ведутся дискуссии по разработке мер, чтобы создать среду, которая позволит игровой индустрии в кризисной ситуации развиваться и осуществлять деятельность в России. Среди возможных мер – адаптация существующих налоговых льгот. По его словам, цикл разработки некоторых компьютерных игр составляет 1–3 года. Создатель может рассчитывать на льготы уже при разработке, но для этого надо включить игру в реестр отечественного ПО. Одно из условий включения в реестр – число сотрудников не менее семи, но среди игровых студий есть и те, где работает меньше людей, отметил Журавлев. Это следует скорректировать, считает эксперт.



Также необходимо упростить механизм выделения грантов и субсидий игровым студиям, заметил Журавлев. Он пояснил, что в силу ухода с российского рынка потенциальных инвесторов создания игр эту функцию, скорее всего, придется брать на себя государству. Кроме этого Журавлев предложил государству и появляющимся маркетплейсам игр MyGames и VK Play временно заморозить комиссию от продажи российских игр.

По словам Едидина, игровая индустрия — экспортно-ориентированная, более 80% прибылей компаний до последнего времени формировалось за рубежом, потому что «аудитории только в стране никогда не будет достаточно».

Сейчас многие игровые студии (практически все, которые не работали на крупные отечественные корпорации типа «Яндекса» или VK) по независящим от них причинам переехали из России в страны СНГ, на Кипр и др., заметил Кузьменко. «В какой-то степени это будет попытка государства вернуть уехавших разработчиков», – отметил он.



Но не все участники рынка уверены в актуальности нового регулирования игровой индустрии. «Ранее такой законопроект мог бы быть крайне полезен для отрасли. Издание игр из России стало невыгодно после введения так называемого налога на Google, т. е. 20%-ного НДС при закупке рекламы», – объясняет основатель студии Vengeance Games Константин Сахнов.



Сейчас главная проблема, из-за которой все крупные компании уже покинули страну, – это невозможность ввести в Россию деньги, продолжает Сахнов. По целому ряду причин все российские игровые компании имели несколько юрлиц. Российское служило для трудоустройства сотрудников и выплаты социальных взносов, а иностранное – для получения прибыли от магазинов приложений, в том числе от иностранных пользователей, поясняет основатель игровой студии.



«Сейчас завести в страну валютную выручку с игр из Сингапура, Кипра и других популярных юрисдикций фактически невозможно. Как следствие – нечем платить зарплату, и как итог – полное сокращение всех сотрудников, которые по тем или иным причинам отказались уезжать из страны», – заключает Сахнов.

О подготовке концепции реформирования законодательства в части регулирования игровой индустрии для создания необходимых мер поддержки рассказали также источники «Ъ». Проблемы у игровой индустрии возникли из-за так называемой «военной спецоперации» российской армии на территории Украины.

Гейм-дизайнеры начали терять зарубежных партнеров, у разработчиков появились трудности с доступом к площадкам дистрибуции мобильных (AppStore, GooglePlay) и компьютерных игр (Steam). С российского рынка игр начали уходить крупные игроки: Plarium и Game Insight решили закрыть действовавшие в РФ студии, где работали почти 1 тыс. человек. Подразделение SberGames закрыл Сбербанк. В связи с этим государство выразило готовность поддержать этот игровой сегмент.

Российские магазины приложений, запущенные в мае — RuStore (VK), NashStore (АНО «Цифровые платформы») и RuMarket (создан российским офисом Gett), пока не анонсировали размер комиссии для разработчиков. Гендиректор VK Владимир Кириенко заявил, что она «точно будет меньше 15%». На ПМЭФ директор по стратегическому развитию VK Play (в апреле VK создала отдельную площадку видеоигр для России, отделив ее от международной MY.Games) Артем Черменин сообщил, что комиссия составит 5%.

Основатель rawg.io Гаджи Махтиев считает позитивной идею заморозки комиссии для разработчиков: «Скорее всего, площадки назначат технические платежи в 5% или 10%, но это будет существенно ниже, чем у Apple, Google или Steam, которым девелоперы платят до 30%». Но основной вопрос в том, подчеркивает эксперт, кто будет компенсировать эту разницу.

Инициаторы нового законопроекта также говорили о возможном регулировании игр по части авторских прав, но пока каких-то конкретных мер ими озвучено не было.