На замену порталу Regulation придёт ГИС «Нормотворчество»

Минэкономразвития в 2023 г. планирует запустить государственную информационную систему (ГИС) «Нормотворчество», сообщают «Ведомости» со ссылкой на соответствующий тендер, опубликованный на портале госзакупок.

Новая ГИС будет предназначена для создания, редактирования и хранения нормативно-правовых актов (НПА) и по своей сути станет доработанной версией действующего портала НПА regulation.gov.ru. Разработчик новой ГИС будет выбран на открытом конкурсе к 30 августа 2022 г. Начальная цена составляет 286,7 млн руб.

По контракту, который предполагает четыре этапа, ГИС «Нормотворчество» должна быть создана до 30 сентября 2023 г. Финансирование работ будет осуществляться за счет федерального бюджета, говорится в документации закупки.

Необходимость разработки новой системы объясняют тем, что сайт regulation.gov.ru якобы «не позволяет в должной мере обеспечить прослеживаемость, работу с версиями и совместное редактирование документов». Утверждается, что ведомства при согласовании проектов продолжают обмениваться бумажными документами, что «существенно удлиняет общий срок подготовки проектов НПА».

«Нормотворчество» будет интегрировано с действующими системами — regulation.gov.ru, pravo.gov.ru и другими, заявил «Ведомостям» представитель Минэкономики. Новая ГИС будет совместима с ОС семейства Linux. Также в системе будет свой текстовый редактор, утверждают в министерстве.

Напомним, на Федеральном потрале проектов нормативных правовых актов размещается информация о подготовке федеральными органами исполнительной власти законов, подзаконных актов и других правовых документов, а также о результатах их общественного обсуждения.