«Вечерние ведомости» снова оштрафовали за «дискредитацию» ВС РФ

В Екатеринбурге главного редактора интернет-газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова оштрафовали на 100 тыс. руб. за «дискредитацию» вооруженных сил РФ. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на Кировский районный суд. Как пишет издание, Постников на заседание не пришёл, поэтому судья вынес решение без его участия. Однако сам журналист и его коллеги про это дело ничего не знали.

«Про суд мы не знали, узнали о штрафе, когда нам позвонили коллеги из «Коммерсанта, при этом сами они узнали из новости ТАСС», — рассказала «Роскомсвободе» директор «Вечерних Ведомостей» Гузель Аиткулова.

По её словам, в пресс-службе суда отказались говорить подробности. «Наши адвокат и юрист будут разбираться с этим. Адвокат Георгий Краснов считает, что нарушено право на защиту нашего главреда», — заявила девушка. Она добавила, что редакция с решением не согласна и обжалует его.

В апреле на «Вечерние ведомости» уже составляли протокол о «дискредитации» за новость о задержании уличного художника Леонида Чёрного. В июне суд наложил на учредителя издания 150 тыс. руб. штрафа. Позднее в том же месяце изданию вменили ещё 54 эпизода «дискредитации». За это с газеты взыскали 200 тыс. руб.

«Я думаю, что нас таким образом пытаются вынудить уехать из России», — заключила в разговоре с РКС Аиткулова.