Участвующие в госконтрактах производители электроники просят скрыть информацию о них

Консорциум «Вычислительная техника», куда входят ведущие российские производители вычислительной техники, разработал и направил в экспертный совет по развитию электронной и радиоэлектронной промышленности Госдумы законопроект о включении финансовой и другой отчётности производителей и разработчиков радиоэлектронной продукции в перечень контрсанкционной информации.

В пояснительной записке сказано:

«Законопроектом предлагается включить в перечень контрсанкционной информации бухгалтерскую (финансовую) и иную отчетность российских компаний, осуществляющих разработку и производство радиоэлектронной продукции, включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции или включенных в реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности, включая отдельные сведения, содержащиеся в указанных документах, а также данные об их учредителях и органах управления».

Распространение этих данных может повлечь введение в отношении производителей новых санкций со стороны недружественных стран, уточняется в записке. Согласно документу, отчетности и другие сведения будут закрыты для платных сервисов в интернете, таких как rusprofile.ru, sbis.ru и других.

Также консорциум предложил до 1 января 2025 года ограничить размещение в открытом доступе отдельных сведений о закупках в соответствии с федеральным законом, которые позволяют установить факт участия в таких закупках российских производителей.

Сведения о результатах закупок необходимо сделать доступными только участникам закупки и органам власти, полагают в консорциуме. Производители считают, что закон поможет снизить санкционные риски в отношении российских компаний.