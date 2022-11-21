Минцифры вложит почти полмиллиона рублей в мессенджер и почту АРМ госслужащего

Минцифры объявило тендер на 488 млн руб. на услуги по обслуживанию ПО коммуникационных сервисов для органов госвласти в рамках обеспечения автоматизированными рабочими местами (АРМ). Соответствующая запись опубликована на портале госзакупок, обратили внимание в DigitalRussia.

Как следует из технического задания, в «коммуникационные сервисы» (КС) входят сервисы электронной почты, каталога контактов, календаря и управления задачами, файловое хранилище, сервис мгновенных сообщений с возможностью совершать аудио- и видеозвонки, новостной портал. Это отечественное ПО, развёрнутое в частном облаке исполнителя соответствующего контракта – ООО «Мэйл.ру Цифровые Технологии» (ныне ООО «ВК Цифровые Технологии»).

Исполнитель должен оказать услуги по работе КС уже подключённых ведомств и подключить дополнительные ведомства. Общее количество подключённых составит до 180 тысяч человек «в рамках одной централизованной географически распределённой инсталляции». Сервисы должны быть доступны на различных устройствах (рабочая станция, неттоп, ноутбук, смартфон, планшет) и различными способами (мобильное приложение, через веб-браузер, толстый клиент) с возможностью использования сотрудниками своих личных устройств.

Сейчас КС уже развёрнуты и функционируют в 27 ведомствах, количество подключённых и подключаемых пользователей составляет до 100 тыс. человек, отмечают в Минцифры.