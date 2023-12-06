Сенатор в США: государства шпионят за пользователями при помощи push-уведомлений

Американский сенатор США Рон Уайден заявил, что иностранные правительства шпионят за пользователями смартфонов через push-уведомления Apple и Google. Поскольку push-уведомления, такие как оповещения о новостях, электронных письмах и сообщениях в социальных сетях, проходят через серверы IT-корпораций, они могут раскрывать уникальную информацию о том, как отдельные люди используют определённые приложения, объяснил сенатор. И правительства, по его словам, могут заставить Apple и Google передать эти записи точно так же, как и любую другую информацию.

«Apple и Google нужно разрешить быть прозрачными относительно юридических требований, которые они получают, особенно от иностранных правительств, чтобы они уведомляли об этом, как и о других типах госзапросов по данным, — написал Уайден. — Я бы попросил Министерство юстиции отменить или изменить любое правило, препятствующее этой прозрачности».

Записи push-уведомлений могут показать, когда и какое приложение получило уведомление, куда оно было доставлено, номер телефона и учётную запись, а в некоторых случаях и незашифрованный текст, отображаемый в уведомлении, утверждает сенатор. Однако он не рассказал, какие государства, по его данным, уже запрашивали у Apple и Google такие записи.

По информации Reuters, госорганы как США, так и других государств запрашивали у Apple и Google метаданные push-уведомлений, чтобы, например, связать анонимных пользователей мессенджеров с конкретными аккаунтами Apple или Google.