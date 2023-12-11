Сразу несколько казахстанских СМИ подверглись массированным хакерским атакам

На казахстанские независимые интернет-СМИ с 6 декабря текущего года и по сей день происходит массированная атака хакеров.

Издание «Курсив» рассказало, что на сервер редакции совершается аномальное количество обращений, выросшее в итоге до более чем 1 миллиарда в день. Кроме того злоумышленники пытаются вскрыть корпоративную электронную почту: сотрудникам рассылают фишинговые письма. Из-за кибератак сайт периодически оказывается недоступным. Вот что рассказала изданию «Орда» главный редактор «Курсива» Мира Халина:

«Нас атакуют уже пять дней. В течение полутора часов мы ушли под защиту. За полчаса до вашего звонка сайт, например, лежал. Это попытка снизить нашу эффективность, но наш технический отдел противостоит злоумышленникам. Мы очень хотим узнать кто это, но как заявили в нашем техническом отделе это могут озвучить только компетентные органы. Наши юристы готовят обращение к правоохранителям, у которых бы будет просить защиты».

Об атаках на свои соцсети заявили в интернет-издание ProTenge. Злоумышленникам, в частности, удалось завладеть Instagram-аккаунтом. Чтобы восстановить доступ к публикациям может понадобиться от пары дней до пары недель, говорится в заявлении редакции. Сейчас там пытаются установить инициаторов атаки.

Здесь стоит отметить, что Instagram для казахстанцев играет важную роль. Это очень популярная соцсеть, в которой многие СМИ предпочитают выкладывать свои новости в первую очередь.

Редакция ProTenge опубликовала заявление в связи с произошедшим инцидентом:

«За последний месяц было несколько попыток повлиять на ряд вышедших у нас публикаций. Но мы не удаляем посты, которые вышли и не отзываем запросы, которые уже направили. И судя по всему, атака на канал — это реакция на наш отказ к «диалогу».



Старая добрая рабочая схема — в попытках «выключить» неудобную журналистику».

8 декабря в режим защиты ушел портал Inbusiness. Ddos-атаки зафиксировали в 11 утра, после чего начались перебои в работе сайта.

В ноябре DDos-атакам подвергся портал информационного агентства Kaztag. «Редакция связывает данные действия противников свободы слова с резонансными материалами о коррупции в Казахстане. Но нас не сломить подобными действиями, даже если они будут продолжаться годы и десятилетия! КазТАГ продолжит освещать наиболее волнующие общество темы!» – говорится в опубликованном заявлении.

В беседе с «Роскомсвободой» CEO инернет-издания BES.media Серикжан Маулетбай ранее заявлял, что хакерские атаки на независимые СМИ — не такое уж редкое явление, но вряд ли оно связано с государственной цензурой:

«Периодически случаются DDoS-атаки на сайты в попытках взломов. У нас вот был такой опыт. Мы написали одну статью про олигарха, и нас попытались взломать, однако у нас хорошая защита. Но обычно DDoS заказывает не власть, а те, кто обиделся на публикации о себе».