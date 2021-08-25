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Аналитика
25 August 2021

Пик завышенных ожиданий: невзаимозаменяемые токены, цифровые двойники и физические нейросети

Таким образом, технологии проходят второй этап своей зрелости, после которого столкнутся с нижней точкой разочарования, влекущей пересмотр идей.

Исследовательская компания Gartner обновила кривую зрелости, которую проходят новые технологии. Теперь в список входят невзаимозаменяемые токены (Nonfungible tokens, NFTs), цифровые двойники (digital humans) и физические нейросети (physics-informed AI).

 

 

Все представленные в списке технологии отобраны с учётом их потенциальных трансформационных преимуществ и подпадают под три основных вектора: инженерное доверие (Engineering trust), ускорение роста (Accelerating growth) и изменение скульптуры (Sculpting change). 

Инженерное доверие подразумевает повторяемые, проверенные, масштабируемые и инновационные методы работы, которые создают устойчивое ядро бизнеса. Ускорение роста  краткосрочность и достижимость организационного роста. Изменение скульптуры — предугадывание изменений и управления ими для снижения рисков.

 

Источник: maxxannik

 

Цикл зрелости технологии (Hype cycle) Gartner — кривая зрелости, отражающая стадии, через которые проходит новая технология. Она состоит из пяти фаз: запуск технологии, пик завышенных ожиданий, нижняя точка разочарования (пересмотр идей), склон просвещения и плато производительности. Чем больше от технологии было ожиданий, тем больше последует и разочарований. Такая угроза может погубить проект полностью на первых трёх стадиях.

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