От Apple потребовали сделать iMessage совместимым с конкурентами

Google и несколько крупных европейских операторов связи призвали Еврокомиссию обозначить iMessage как основной сервис, что потребует от Apple сделать приложение совместимым с конкурентами, пишет Financial Times со ссылкой на письмо, направленное в ЕК. Среди подписавших письмо операторов — Vodafone, Deutsche Telekom, Telefónica и Orange.



Пользоваться мессенджером пока могут только владельцы устройств на базе iOS, а когда к переписке присоединяется пользователь устройства на операционной системе Android, то чат переходит в режим обмена SMS. Это заметно из-за цвета самих сообщений — с синего они перекрашиваются в зеленый. Кроме того, пользователям Android недоступен ряд функций из iMessage, а качество фотографий и видео, пересылаемых через встроенный мессенджер Apple, заметно выше, чем при обмене SMS.



Компании хотят, чтобы iMessage был признан таким же сервисом, как любой другой общедоступный мессенджер, а его функции были бы доступны всем пользователям. Основанием для такого решения мобильные операторы и Google считают европейский Закон о цифровых рынках. Он вступил в силу в мае нынешнего года, но в полной мере начнет действовать с начала следующего года. Закон контролирует деятельность ведущих технологических корпораций мира, включая и Apple, и Alphabet Inc., одним из подразделений которой является один из авторов нынешнего письма — Google.



Apple в ходе переговоров с Еврокомиссией настаивает на том, что новый закон не имеет отношения к iMessage, так как пользователи не платят за него, а устройствами компании можно пользоваться и без него. Кроме того, охват встроенного мессенджера, по словам Apple, сильно уступает продуктам конкурентов.



Однако в Еврокомиссии отмечают, что пусть и косвенно, но iMessage помогает Apple в наращивании выручки, учитывая его эксклюзивность для устройств американской компании. Следовательно, iMessage — «важный элемент расширения экосистемы Apple», полагает регулятор.