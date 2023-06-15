Госдума увидела «руку Запада» в деятельности иноагентов

В Госдуме прошло заседание комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, где обсудался вопрос «О государственном контроле за соблюдением законодательства об иностранных агентах». Крооме депутатов, там присутствовали представители Роскомнадзора, Минюста и Росфинмониторинга.

В центре внимания был доклад Минюста о деятельности «иностранных агентов», содержащий в том числе информацию об участии их в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации, о поступлении и расходовании денежных средств, а также о результатах контроля за их деятельностью в 2022 году.

По состоянию на конец прошлого года в реестре «иноагентов» содержались сведения о 515 организациях и физических лицах, из которых 347 являлись действующими, в том числе:

63 некоммерческие организации;

35 российских юрлиц;

14 общественных объединений, функционирующих без приобретения прав юридического лица; 1

2 иностранных юрлиц;

8 иностранных структур без образования юрлица;

2 иных объединений; 214 физлиц.

Всего в 2022 году в реестр «иноагентов» включено 188 лиц, что на 42,6% больше, чем в 2021 году (108).

Как в докладе Минюста, так и на самом заседании достаточно часто упоминалась тема «специальной военной операции», которой якобы препятствуют некоторые «иностранные агенты» по заданию США, Великобритании и Германии.

Но не только это вменялось «иноагентам». Так, председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев рассказал в ходе заседания о зарубежном финансировании деятельности иноагентов в России:

«В 2022-2023 годах выявлено шесть форм политической деятельности лиц, включенных в реестр иноагентов:

• дискредитация вооруженных сил и распространение фейков о Специальной военной операции;

• публичные призывы к государственным органам с целью оказания влияния на них, в том числе направленные на изменение или отмену законов и нормативно-правовых актов;

• призывы к участию граждан в незаконных акциях;

• поддержка лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, пропаганда нетрадиционного сексуального поведения;

• реализация псевдоэкологических программ, препятствующих социально-экономическому развитию нашей страны;

• призывы к нарушению территориальной целостности России.

Подобные действия иноагентов стимулируются финансовой и иной поддержкой из-за рубежа. По официальным данным, в 2022 году основными донорами, перечисляющими денежные средства НКО, включенным в реестр иностранных агентов, являлись США, Великобритания и Германия».

Участники заседания заявили, что «иноагентов» якобы активно используют в информационной войне против России для внедрения в массы деструктивной идеологии, недостоверной и дискредитирующей информации.



По мнению депутатов и представителей Минюста, «начата активная кампания по фальсификации российской истории», и «она в основном поддерживается теми лицами, которые включены в перечень иностранных агентов».



Власти считают, что введение статуса «иноагента» и маркировка продукции этих лиц и организаций — «элементы защиты информационного суверенитета России». Контроль за соблюдением действующего законодательства осуществляет Роскомнадзор, напомнили депутаты.



На заседании также было сказано, что только 48 «иноагентов» соблюдают все требования к маркировке материалов, в том числе после принятия Роскомнадзором административных мер. 1,5 тысячи административных протоколов составили работники Роскомнадзора в отношении «иноагентов» за несоблюдение действующего законодательства, судами назначены административные наказания в виде штрафов на общую сумму более 1 млрд рублей. Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил:

«С учетом антироссийской направленности выпускаемых материалов, наши граждане тем более должны иметь полное представление о том, что они создаются в интересах других государств».

В закрытый реестр лиц, аффилированных с «иностранными агентами», внесли 861 человек, также сообщается в докладе Минюста, представленном в Госдуму. Никаких обязательств и ограничений для таких лиц в законе об «иноагентах» нет. Но есть ограничения в законодательстве о выборах. Сведения о том, что кандидат аффилирован с «иноагентом», должны включаться в подписные листы, а также указываться при информировании о кандидатах, также как и в сетевых изданиях и в СМИ.



В приказе Минюста о порядке ведения реестра аффилированных с «иностранными агентами» лиц говорится, что сведения из этого реестра предоставляются Минюстом избирательным комиссиям всех уровней по их представлениям — для проверки, не является ли кандидат таким лицом.



Граждане могут узнавать, не внесены ли они в реестр аффилированных с «иноагентами» лиц, по запросу в Минюст.