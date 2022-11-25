Запущена платформа искусственного интеллекта в здравоохранении

Минздрав России запустил платформу искусственного интеллекта (ИИ) в здравоохранении. В сообщении пресс-службы министерства сказано:

«Основная задача платформы — создание цифровой среды для взаимодействия между разработчиками решений на основе искусственного интеллекта (ИИ) и медицинским сообществом».

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что на платформе будут объединены разработчики искусственного интеллекта и врачи для того, чтобы вместе сформировать и приоритизировать клинические задачи, решение которых будет действительно востребовано системой здравоохранения и даст наибольший эффект для отрасли.

В пресс-службе сообщили, что платформа призвана помочь медицинскому сообществу формулировать актуальные клинические задачи, организовывать сбор и разметку медицинских данных, публиковать задачи и созданные под них датасеты (обезличенные структурированные наборы данных). Описания задач и датасетов доступны публично, доступ к датасетам, размещенным на платформе, сможет получить любая российская аккредитованная Минцифры ИТ-компания.

На днях Президент РФ Владимир Путин принял участие в конференции по ИИ, где рассказал о применении в Москве соответствующиз технологий для поддержки принятия врачебных решений. По его словам, после этого выросло качество целого ряда медицинских услуг, точность диагностики и исследований.

«Надо быстрее внедрять такие подходы и на федеральном уровне. И конечно, я прошу Министерство здравоохранения уделить особое внимание цифровизации и использованию современных технологических решений. Такая работа проводится, я это знаю, Минздрав всё это использует и намерен использовать, планы соответствующие есть», – заявил глава государства.