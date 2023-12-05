Испанские СМИ подали иск к Meta на сумму 550 миллионов евро

Медиа-ассоциация AMI, представляющая 83 испанских СМИ, подала иск на сумму 550 миллионов евро (600 миллионов долларов США) против владельца Facebook Meta Platforms, ссылаясь на недобросовестную конкуренцию на рекламном рынке. Как подчёркивает Reuters, этот случай может впоследствии иметь повторения по всему Европейскому Союзу.

В основе претензий лежит обвинение Meta в систематическом нарушении правил конфиденциальности данных пользователей соцсетей с 2018 по 2023 годы.



Как отмечается в заявлении AMI, Meta активно собирала и использовала личную информацию о пользователях Facebook, Instagram и WhatsApp. Это позволяло компании создавать персонализированную рекламу и получать несправедливое конкурентное преимущество на медиарекламном рынке ЕС. Согласно иску, большая часть размещаемой Meta рекламы базировалась на данных, собранных без прямого согласия пользователей, что является грубым нарушением общего регламента ЕС о защите персональных данных, вступившего в силу в 2018 году.



Юристы истцов подчёркивают, что аналогичные судебные иски на основании общих норм ЕС могут последовать и в других европейских странах.



Ранее испанские СМИ уже выигрывали судебные тяжбы у интернет-гигантов. В 2014 году в Испании по решению правительства был закрыт новостной сервис Google News из-за отказа платить медиа за контент. В 2022 сервис возобновил работу после принятия закона, обязывающего компании прямо договариваться с владельцами контента о выплатах.

Напомним, в России Meta была признана Тверским районным судом города Москвы «экстремистской организацией».