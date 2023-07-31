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Новости
31 July 2023

В российских регионах проверят готовность к внедрению искусственного интеллекта

Для этого Правительство проведёт исследование, которое позволит получить от них обратную связь для «формирования перечня государственных мер по устранению существующих барьеров и созданию условий для внедрения ИИ-решений».
Фото: hse.ru / iStock

В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко анонсировали проведение во всех российских субъектах исследование готовности к внедрению искусственного интеллекта (ИИ).

«При поддержке правительства в России стартовало исследование для определения индекса готовности отечественных организаций к внедрению искусственного интеллекта. Необходимо сохранить заданный темп и повысить показатели отраслевого внедрения технологий», – говорится в пресс-релизе ведомства.

Это должно позволить «получить от регионов обратную связь для формирования перечня государственных мер по устранению существующих барьеров и созданию условий для внедрения ИИ-решений».

Замглавы Минэкономразвития РФ Максим Колесников в свою очередь отметил, что в прошлом году индекс готовности приоритетных отраслей к внедрению искусственного интеллекта показал, что в российской экономике уже заложен фундамент по основным направлениям развития ИИ.

Индекс готовности отраслей к внедрению ИИ будет рассчитываться по восьми прикладным направлениям:

  • применение ИИ в организациях и получаемые за счет этого эффекты,
  • использование ИИ в корпоративном управлении,
  • уровень зрелости инфраструктуры и работы с данными,
  • обеспеченность кадровыми ресурсами и имеющиеся компетенции,
  • доверие и безопасность при работе с ИИ,
  • воздействие нормативного правового регулирования,
  • принятие этических принципов применения ИИ,
  • наличие отраслевой стратегии в сфере ИИ и актуальных ИИ-продуктов на рынке для решения отраслевых задач.
искусственный интеллект цифровая экономика исследование Правительство России

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