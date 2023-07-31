В российских регионах проверят готовность к внедрению искусственного интеллекта

В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко анонсировали проведение во всех российских субъектах исследование готовности к внедрению искусственного интеллекта (ИИ).

«При поддержке правительства в России стартовало исследование для определения индекса готовности отечественных организаций к внедрению искусственного интеллекта. Необходимо сохранить заданный темп и повысить показатели отраслевого внедрения технологий», – говорится в пресс-релизе ведомства.

Это должно позволить «получить от регионов обратную связь для формирования перечня государственных мер по устранению существующих барьеров и созданию условий для внедрения ИИ-решений».

Замглавы Минэкономразвития РФ Максим Колесников в свою очередь отметил, что в прошлом году индекс готовности приоритетных отраслей к внедрению искусственного интеллекта показал, что в российской экономике уже заложен фундамент по основным направлениям развития ИИ.

Индекс готовности отраслей к внедрению ИИ будет рассчитываться по восьми прикладным направлениям: