Темы недели: уход IT-компаний из России, закон о фейках, закрытие СМИ

Массовый уход IT-компаний из России

Комментирует юрист «Роскомсвободы» Евгений Кравченко

Сейчас мы видим два варианта. Первый — компания полностью перестаёт работать в России. Второй — офис организации переезжает, но её сервисы работают, как, например, у Spotify.

Если вы никогда не пользовались иностранными сервисами и продуктами, то нас вас уход компаний повлияет меньше. Гораздо больше пострадает «средний класс», который привык к другому уровню жизни: летать в Европу, пользоваться зарубежной продукцией и т.д.

Самое страшное в закрытии офисов и ухода с рынка иностранных компаний заключается в том, что мы теряем доступ к технологиям, это грозит отставанием России от развитого мира.

Поможет ли нам импортозамещение? Это сложная тема, которую надо разбирать отдельно и со специалистами. Могу сказать только то, что мы не знаем, как оно действительно устроено. Приведу простой пример. Российская ОС «Аврора» работает на процессорах, которые производят в Тайване. Если кто забыл, то Тайвань ввёл санкции против России, поэтому производство процессоров существенно усложнится.

Справедливо ли происходящее по отношению к пользователям? В подобных ситуациях грани профессионализма и справедливости, к сожалению, размываются. Первая жертва «военной спецоперации» — правда. Да, решение компаний явно вредит пользователям в России, но организации могут уходить из-за своих идеологических или практических соображений, например, опасаясь угрозы введения санкций со стороны США и Европейского союза.

Закон о фейках

Комментирует юрист «Роскомсвободы» Евгений Кравченко

К сожалению, мы не можем вам объяснить, что значит «дискредитация использования», но убеждены, что данная формулировка будет применяться максимально широко.

Высказываться о «военной операции» России на территории Украины станет опаснее. После вступления поправок в силу за подобные высказывания будет грозить до 15 лет тюрьмы.

Это нарушение Конституции России и закона «О СМИ», но кому сейчас важно право?

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Закрытие СМИ в России

Пресс-секретарь «Роскомсвободы» Наталья Малышева

Независимость и свобода СМИ в условиях острых конфликтов или напряжённости ещё более значимы, чем в спокойные времена. СМИ, будучи представителями общества, четвертой властью, могут подняться над ситуацией, выслушать все стороны, сопоставить факты, обратиться за анализом к экспертам.

Качественная независимая журналистика особенно важна, когда стороны находятся в пылу вражды и хотят победы любой ценой, даже с помощью распространения фейк-ньюс или запрета какой-то информации.

Ужасно, что первой жертвой воинствующих сторон (причём госцензура есть не только в России, но и в Украине, и в западных странах) в первую очередь как раз становятся медиа, распространяющие объективную информацию о конфликтах.

Так стороны лишают себя трезвого взгляда и непредвзятых оценок со стороны.

Ещё более странно, когда в игру вступают медиаплатформы. Выглядит это так: Роскомнадзор замедляет Twitter — Twitter блокирует российские государственные СМИ — Роскомнадзор блокирует Twitter. Я считаю, таким образом проигрывают все! Особенно общество, которое из-за этих манёвров лишается каналов информации.

В идеальном мире свободы слова доступ на все площадки есть у всех групп интересов с разными взглядами. Всё остальное — это оттенки цензуры.

В этом плане красавчик Илон Маск, который отказался блокировать в StarLink российские СМИ, хотя на него тоже давили (госцензура!) власти некоторых стран.