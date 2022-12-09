Изменять о себе сведения в Едином регистре населения россияне смогут через «Госуслуги»

Российский кабмин внёс в Госдуму законопроект №253843-8 «О внесении изменений в статьи 8 и 14 Федерального закона „О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации“».

В пояснительной записке сказано, что документ разработан в целях обеспечения возможности получения с 1 апреля 2023 года физическим лицом сведений о себе из Единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации, а также повышения качества сведений в регистре населения путём оптимизации процедуры изменения таких сведений по обращению физического лица.

Принятый летом 2020 года закон о едином регистре данных всех россиян предполагал, что граждане получат возможность узнавать информацию о себе с 1 января 2026 года. Внесённая же Правительством поправка предпогатает получение такой возможности намного раньше — с 1 апреля будущего года.

Кроме того, если физическое лицо, в отношении которого была составлена запись в федеральном регистре сведений о населении, может их изменить, направив обращение с помощью портала государственных и муниципальных услуг. То же самое может проделать его законный представитель. Информирование о ходе и результатах обработки обращения также предлагается осуществлять через «Госуслуги». Порядок и сроки обработки обращения определит Правительство РФ.

Единый регистр населения (ЕРН), который объединит данные о каждом человеке из множества ведомств, заработает в 2023 году. Его оператором будет Федеральная налоговая служба (ФНС). В регистр войдут Ф. И. О., дата и место рождения и смерти, пол и семейное положение, сведения о родственных связях человека, а также ряд документов — СНИЛС, ИНН, реквизиты записей актов гражданского состояния, сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, о постановке на воинский учет, документы об образовании и квалификации. Всего 33 вида сведений от 12 поставщиков — различных государственных ведомств.