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15 August 2023

Китай представил правила регулирования ИИ

Теперь любой контент, созданный при помощи искусственного интеллекта, будет маркироваться

Правительство Китая опубликовало директиву по регулированию искусственного интеллекта. Документ вступает в силу 15 августа 2023 года. В нём содержится 24 правила.

Среди них:

  • любой контент, созданный с помощью ИИ, должен быть маркирован ярким ярлыком;
  • любая компания, внедряющая ИИ, для обучения моделей обязана использовать только «белые», законные, данные;
  • китайские компании должны предоставить чёткий механизм рассмотрения публичных жалоб на услуги и контент, созданный ИИ.

Кроме того, предлагаемые в стране услуги ИИ должны «соответствовать социалистическим ценностям Китая» и не подстрекать к подрыву государственной власти, свержению социалистической системы, нанесению ущерба национальному имиджу и сепаратизму.

Правила будут действовать только для доступных пользователям технологий, на разработки исследовательских институтов они не распространяются.

В качестве надзорных органов будут задействованы 7 ведомств, в том числе Управление киберпространства Китая и Национальная комиссия по развитию и реформам.

«Китай крепко взялся за ИИ. Они начали наращивать мускулы и создавать инструменты регулирования, чтобы быть готовыми управлять более сложными технологиями искусственного интеллекта», — дал оценку Мэтт Шиэн, сотрудник Фонда Карнеги, занимающийся этой сферой.

искусственный интеллект Китай технологии ИИ

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