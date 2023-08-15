Китай представил правила регулирования ИИ

Правительство Китая опубликовало директиву по регулированию искусственного интеллекта. Документ вступает в силу 15 августа 2023 года. В нём содержится 24 правила.
Среди них:
Кроме того, предлагаемые в стране услуги ИИ должны «соответствовать социалистическим ценностям Китая» и не подстрекать к подрыву государственной власти, свержению социалистической системы, нанесению ущерба национальному имиджу и сепаратизму.
Правила будут действовать только для доступных пользователям технологий, на разработки исследовательских институтов они не распространяются.
В качестве надзорных органов будут задействованы 7 ведомств, в том числе Управление киберпространства Китая и Национальная комиссия по развитию и реформам.
«Китай крепко взялся за ИИ. Они начали наращивать мускулы и создавать инструменты регулирования, чтобы быть готовыми управлять более сложными технологиями искусственного интеллекта», — дал оценку Мэтт Шиэн, сотрудник Фонда Карнеги, занимающийся этой сферой.
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