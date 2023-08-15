Китай представил правила регулирования ИИ

Правительство Китая опубликовало директиву по регулированию искусственного интеллекта. Документ вступает в силу 15 августа 2023 года. В нём содержится 24 правила.

Среди них:

любой контент, созданный с помощью ИИ, должен быть маркирован ярким ярлыком;

любая компания, внедряющая ИИ, для обучения моделей обязана использовать только «белые», законные, данные;

китайские компании должны предоставить чёткий механизм рассмотрения публичных жалоб на услуги и контент, созданный ИИ.

Кроме того, предлагаемые в стране услуги ИИ должны «соответствовать социалистическим ценностям Китая» и не подстрекать к подрыву государственной власти, свержению социалистической системы, нанесению ущерба национальному имиджу и сепаратизму.

Правила будут действовать только для доступных пользователям технологий, на разработки исследовательских институтов они не распространяются.

В качестве надзорных органов будут задействованы 7 ведомств, в том числе Управление киберпространства Китая и Национальная комиссия по развитию и реформам.

«Китай крепко взялся за ИИ. Они начали наращивать мускулы и создавать инструменты регулирования, чтобы быть готовыми управлять более сложными технологиями искусственного интеллекта», — дал оценку Мэтт Шиэн, сотрудник Фонда Карнеги, занимающийся этой сферой.