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10 October 2023

Контроль скорости электросамокатов будет интегрирован в «ЭРА-ГЛОНАСС»

Минтранс разработал проект постановления, вводящего ограничение скорости «средств индивидуальной мобильности» и создание онлайн-платформы для соблюдения этих ограничений.
Фото: iStock

Минтранс выложил на общественное обсуждение проект постановления Правительства «О внесении изменений в правила информационного взаимодействия оператора государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» с обладателями информации и её пользователями».

В самом проекте сказано только о дополнении постановления за 2015 год «О порядке взаимодействия с Государственной автоматизированной информационной системой „ЭРА-ГЛОНАСС“» следующим пунктом:

«20. Информация о местоположении границ объектов местности, относящихся к улицам и (или) дорогам, границ земель населенных пунктов, территорий общего пользования, особо охраняемых территорий и объектов, земель лесного фонда, зон с особыми условиями использования территорий, иных объектов, территорий и (или) зон (далее – границы объектов, земель, территорий и (или) зон), предоставленная органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,  ‎в целях регулирования скорости передвижения средств индивидуальной мобильности размещается оператором системы «ЭРА-ГЛОНАСС» ‎в системе «ЭРА-ГЛОНАСС» на основании соглашений об информационном взаимодействии, к существенным условиям которых относятся:
а) структура размещаемой в системе «ЭРА-ГЛОНАСС» информации
‎о местоположении границ объектов, земель, территорий и (или) зон;
б) формат представления информации о местоположении границ объектов, земель, территорий и (или) зон;
в) сроки и периодичность размещения в системе «ЭРА-ГЛОНАСС» информации о местоположении границ объектов, земель, территорий
‎и (или) зон».

Больше постановлением ничего не вводится. Однако пояснительная записка к документу содержит гораздо более обширную информацию о том, что будет представлять собой платформа по контролю скорости электросамокатов. Согласной ей, средствами индивидуальной мобильности (СИМ) в документе подразумеваются электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные транспортные средства.

Предполагается введение требований ‎по ограничению максимальной скорости движения СИМ до 25 км/ч ‎с возможностью ограничения скорости движения СИМ до 8 км/ч (пешеходный режим) в пешеходных и иных геозонах, а также создание «платформы верхнего уровня» для обязательного соблюдения СИМ указанных ограничений.

Платформа должна представлять собой информационную систему, аккумулирующую качественную, полностью защищённую, достоверную актуальную информацию в отношении установленных скоростных ограничений по конкретным геозонам.

Общественное обсуждение документа продлится до 19 октября 2023 года. Свои пожелания или замечания вы можете оставить на странице документа.

Минтранс ГЛОНАСС электросамокаты

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