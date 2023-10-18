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18 October 2023

Криптофирмы в ЕС обязали отчитываться об активах клиентов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Данную информацию получат налоговые органы, которые установят надзор над широким спектром цифровых активов.
Фото: Shutterstock

Криптофирмы в ЕС обязаны отчитываться об активах клиентов для совместного использования налоговыми органами. Требование вступит в силу спустя 20 дней после соответствующей публикации в журнале Евросоюза.

 


Этому предшествовало одобрение правил обмена информацией касательно криптоактивов физических лиц министрами финансов экономического блока.

Инициатива возникла в прошлом году в попытке заблокировать использование зарубежных сервисов и получила единодушную поддержку государств-членов ЕС. Её реализуют в рамках разрабатываемой восьмой директивы об административном сотрудничестве (DAC8).

В мае СМИ распространили проект положения. Документ показал стремление властей охватить фискальным надзором широкий спектр цифровых активов, включая стейблкоины, NFT, DeFi-токены, а также стейкинг.

Предполагается, что специальная комиссия составит реестр VASP к декабрю 2025 года. Новые правила вступят в силу с 1 января 2026 года.

Положения дополняют законопроект по регулированию рынка криптоактивов (MiCA) и правила борьбы с отмыванием денег в рамках регулирования перевода средств (TFR).

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