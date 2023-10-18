Криптофирмы в ЕС обязали отчитываться об активах клиентов

Криптофирмы в ЕС обязаны отчитываться об активах клиентов для совместного использования налоговыми органами. Требование вступит в силу спустя 20 дней после соответствующей публикации в журнале Евросоюза.

New EU rules that force crypto firms to report on customers' holdings to be shared between tax authorities were formally adopted by the bloc's finance ministers on Tuesday. @iamsandalihttps://t.co/VjvRmPI0ol — CoinDesk (@CoinDesk) October 17, 2023



Этому предшествовало одобрение правил обмена информацией касательно криптоактивов физических лиц министрами финансов экономического блока.



Инициатива возникла в прошлом году в попытке заблокировать использование зарубежных сервисов и получила единодушную поддержку государств-членов ЕС. Её реализуют в рамках разрабатываемой восьмой директивы об административном сотрудничестве (DAC8).



В мае СМИ распространили проект положения. Документ показал стремление властей охватить фискальным надзором широкий спектр цифровых активов, включая стейблкоины, NFT, DeFi-токены, а также стейкинг.



Предполагается, что специальная комиссия составит реестр VASP к декабрю 2025 года. Новые правила вступят в силу с 1 января 2026 года.



Положения дополняют законопроект по регулированию рынка криптоактивов (MiCA) и правила борьбы с отмыванием денег в рамках регулирования перевода средств (TFR).