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20 October 2023

Минцифры определило критерии выбора оператора реестра хостеров

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Такой оператор должен иметь технические и организационные возможности по ведению реестра, приёма уведомлений от провайдеров хостинга, проведения мониторинга сети связи общего пользования и интернета на выявление уязвимостей.
stapravda.ru

В рамках исполнения федерального закона №406-ФЗ, касающийся регулирования работы провайдеров хостинга, Минцифры разработало и выложило на общественное обсуждение проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении критериев, в соответствии с которыми определяется оператор реестра провайдеров хостинга».

Как сказано в пояснительной записке, в соответствии с законом «О связи» Роскомнадзор может привлечь к формированию и ведению реестра провайдеров хостинга оператора такого реестра – организацию, зарегистрированную на территории РФ.

Проектом постановления устанавливаются следующие критерии:

  • наличие технической возможности для приёма уведомлений провайдеров хостинга о начале осуществления деятельности по предоставлению вычислительной мощности для размещения информации в информационной системе, постоянно подключенной к Интернету, направляемых с использованием личного кабинета на официальном сайте Роскомнадзора;
  • наличие технических и организационных возможностей для ведения реестра провайдеров хостинга в автоматизированном режиме, включая возможность взаимодействия с провайдерами хостинга;
  • проведение самостоятельного мониторинга сети связи общего пользования и сети «Интернет» в целях выявления уязвимостей информационной безопасности российской информационной телекоммуникационной инфраструктуры.

При этом в пояснительной записке отмечается:

«В связи с отсутствием правового регулирования по указанному вопросу, анализ правоприменительной практики, обусловившей необходимость правового регулирования, не проводился».

Авторы документа уверяют, что «реализация положений, предусмотренных проектом постановления, не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности».

Новый проект постановления предполагает вступление в силу с 1 декабря 2023 года.

Дата окончания публичного обсуждения — 31 октября 2023 г. Если у вас есть какие-то замечания или пожелания, вы можете оставить их на странице документа.

Минцифры 149-ФЗ 126-ФЗ хостеры 406-ФЗ

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