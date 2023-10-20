Минцифры определило критерии выбора оператора реестра хостеров

В рамках исполнения федерального закона №406-ФЗ, касающийся регулирования работы провайдеров хостинга, Минцифры разработало и выложило на общественное обсуждение проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении критериев, в соответствии с которыми определяется оператор реестра провайдеров хостинга».
Как сказано в пояснительной записке, в соответствии с законом «О связи» Роскомнадзор может привлечь к формированию и ведению реестра провайдеров хостинга оператора такого реестра – организацию, зарегистрированную на территории РФ.
Проектом постановления устанавливаются следующие критерии:
При этом в пояснительной записке отмечается:
«В связи с отсутствием правового регулирования по указанному вопросу, анализ правоприменительной практики, обусловившей необходимость правового регулирования, не проводился».
Авторы документа уверяют, что «реализация положений, предусмотренных проектом постановления, не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности».
Новый проект постановления предполагает вступление в силу с 1 декабря 2023 года.
Дата окончания публичного обсуждения — 31 октября 2023 г. Если у вас есть какие-то замечания или пожелания, вы можете оставить их на странице документа.
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23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.