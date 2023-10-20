Минцифры определило критерии выбора оператора реестра хостеров

В рамках исполнения федерального закона №406-ФЗ, касающийся регулирования работы провайдеров хостинга, Минцифры разработало и выложило на общественное обсуждение проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении критериев, в соответствии с которыми определяется оператор реестра провайдеров хостинга».

Как сказано в пояснительной записке, в соответствии с законом «О связи» Роскомнадзор может привлечь к формированию и ведению реестра провайдеров хостинга оператора такого реестра – организацию, зарегистрированную на территории РФ.

Проектом постановления устанавливаются следующие критерии:

наличие технической возможности для приёма уведомлений провайдеров хостинга о начале осуществления деятельности по предоставлению вычислительной мощности для размещения информации в информационной системе, постоянно подключенной к Интернету, направляемых с использованием личного кабинета на официальном сайте Роскомнадзора;

наличие технических и организационных возможностей для ведения реестра провайдеров хостинга в автоматизированном режиме, включая возможность взаимодействия с провайдерами хостинга;

проведение самостоятельного мониторинга сети связи общего пользования и сети «Интернет» в целях выявления уязвимостей информационной безопасности российской информационной телекоммуникационной инфраструктуры.

При этом в пояснительной записке отмечается:

«В связи с отсутствием правового регулирования по указанному вопросу, анализ правоприменительной практики, обусловившей необходимость правового регулирования, не проводился».

Авторы документа уверяют, что «реализация положений, предусмотренных проектом постановления, не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности».

Новый проект постановления предполагает вступление в силу с 1 декабря 2023 года.

Дата окончания публичного обсуждения — 31 октября 2023 г. Если у вас есть какие-то замечания или пожелания, вы можете оставить их на странице документа.