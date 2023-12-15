Amazon успешно протестировала лазерную спутниковую связь

Amazon в рамках проекта Kuiper протестировала на низкой околоземной орбите оптическое межспутниковое соединение (OISL), при котором спутники обмениваются информацией с помощью инфракрасных лазерных лучей.



Это важное событие для проекта Kuiper, целью которого является развертывание группировки из 3236 спутников для обеспечения глобального широкополосного доступа в Интернет.



В ходе тестирования два прототипа спутников, KuiperSat-1 и KuiperSat-2, запущенные в октябре, с помощью лазерных лучей смогли передавать друг другу 100 Гбит/с информации на расстоянии почти в 1 тыс. км в течение часа. Первоначальные данные показали, что сеть сможет поддерживать связь и между несколькими спутниками одновременно, рассказали в Amazon.



«Результаты гарантируют, что OISL будут работать на наших первых производственных спутниках, запуск которых запланирован на первую половину 2024 года», — заявили в Amazon. Ранее в компании сообщили о намерении запустить в общей сложности 3236 спутников в ближайшие несколько лет.



Kuiper был создан как конкуретный проект сети Starlink компании SpaceX, которая уже использует оптические межспутниковые каналы связи.



Лазерная связь между спутниками связи на орбите предоставит возможность абонентам на Земле обмениваться данными с малыми задержками, что позволит пассажирам самолётов, круизных лайнеров и жителям из отдалённых мест получить повсеместный быстрый интернет.