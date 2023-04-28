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28 April 2023

В России появится реестр малых технологических компаний

Согласно законопроекту кабмина, включение компаний в данный список «будет являться инструментом для получения господдержки».
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Pixabay / Pexels / Canva

Российское Правительство внесло в Госдуму законопроект №348244-8 «О развитии технологических компаний в Российской Федерации».

В пояснительной записке сказано, что документ разработан во исполнение поручений Президента РФ по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое состоялось 18 июля прошлого года. Его целью является определение правовых основ деятельности технологических компаний в Российской Федерации для формирования единой системы принципов осуществления государственной поддержки инновационной деятельности малых технологических компаний.

Также в документе сказано, что в целях повышения уровня технологического развития страны предлагается определить основные понятия и принципы в сфере государственной поддержки инновационной деятельности малых технологических компаний в Российской Федерации, в том числе определив понятия «инновационная технология (инновационные технологии)», «технологическая компания», «малая технологическая компания», а также критерии для признания организации малой технологической компанией в целях предоставления им мер государственной поддержки.

Организацию смогут отнести к малой технологической компании на основании результатов экспертизы путем включения сведений в реестр малых технологических компаний, что станет инструментом для получения мер господдержки.

Предлагается установить следующие критерии отнесения организаций к малым технологическим компаниям: непревышение предельного значения объема выручки организации от реализации товаров как собственного производства, так и ранее приобретенных, за предшествующий календарный год, соответствие основного вида экономической деятельности организации одному из основных видов экономической деятельности, включенному в перечень правительства РФ в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД), соответствие уровня научно-технического потенциала организации уровню, определенному правительством, наличие возможности применения инновационных технологий при разработке и (или) производстве продукции.

Порядок отнесения организаций к малым технологическим компаниям будет устанавливаться Правительством. Также кабмином будут определяться категории малых технологических компаний. Предполагается, что в зависимости от объема выручки малых технологических компаний могут быть выделены три группы:

  • от 0 до 300 млн,
  • от 300 млн до 2 млрд рублей,
  • от 2 млрд до 4 млрд рублей.

Организации, получившие господдержку инновационной деятельности, в случае соответствия по предельному объему выручки и основному виду экономической деятельности будут отнесены к малым технологическим компаниям в упрощенном порядке.

Экспертиза малых технологических компаний будет проводиться федеральными институтами инновационного развития и некоммерческими организациями. Перечень центров экспертизы малых технологических компаний будет утверждаться Правительством РФ.

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