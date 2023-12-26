«Выделить полку!»: маркетплейсы обяжут продавать российскую технику

Правительство может ввести обязательный минимальный порог для ассортимента российской электроники в офлайн- и онлайн-магазинах. Об этом сообщает «Ъ». Конкретные группы товаров не определены, однако подразумевается продукция, которая «в достаточном объёме производится в стране». По мнению участников рынка, речь идёт о крупной бытовой технике.

На деятельность офлайн-ретейлеров инициатива сильно не повлияет, затронет она в основном маркетплейсы, говорят эксперты. Текущая версия законопроекта — это попытка вмешаться в поисковую выдачу, которую интернет-магазин генерирует по запросу покупателя, считает, в частности, президент Ассоциации компаний интернет-торговли (включает Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет» и др.) Артём Соколов. «Если клиент хочет купить iPhone, а ему первые 50 результатов поиска будут предлагать не то, что указано в запросе, а то, что будет соответствовать требованиям закона, клиент просто уйдёт с площадки», — пояснил он.

В Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники не видят необходимости подобного регулирования, поскольку ретейлеры после ухода западных вендоров и так стали активно сотрудничать с отечественными производителями. А вот российский производитель инфраструктурного оборудования Fplus поддерживает «идею создания единой системы мер поддержки российских брендов». Хотя, по его мнению, необходимо не только административное воздействие, но и другие предложения по поддержке, такие как программы кешбэка, софинансирование маркетинговых затрат и т.д.

О том, что депутаты от «Единой России» разработали законопроект о «российской полке», стало известно в мае. Изначально предполагалось, что Минпромторг определит наименования российских товаров и их необходимую долю в ассортименте ретейлеров. Позже в законопроект добавили обязанность для маркетплейсов при поисковой выдаче бытовой химии и косметики первые 50 строк отдавать российским или белорусским товарам. В октябре документ был направлен в правительство.

В случае принятия закон должен вступить в силу с 1 марта 2024 года.