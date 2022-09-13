Минпромторг предложил развивать отечественную электронику с нуля

Минпромторг подготовил обновленную концепцию развития российской микроэлектроники до 2030 года, назвав ключевые проблемы отрасли, а также пути их решения. Документ проекта приводит «Ъ».

К основным проблемам российской микроэлектроники отнесли:

отставание технологий на 10–15 лет от мирового уровня; трудности с освоением технологических процессов ниже 180 нм;

нехватку производственных мощностей;

критическую зависимость процессов проектирования и выпуска продукции от зарубежных технологий, включая программное обеспечение, и материалов (в частности, особо чистой химии и кремния);

невозможность обеспечить рынок необходимой электроникой;

низкую инвестиционную привлекательность;

высокую стоимость производства компонентов в РФ;

острый дефицит кадров.

«Попытки переложить вину на неких внешних врагов, впрочем, тоже имеются, например, отмечается „недобросовестная конкуренция со стороны зарубежных поставщиков электроники“, – отмечает „Ъ“. – Министерство предлагает участникам рынка координировать «исследования в области передовых технологий», увеличить мощности «в том числе за счет освоения производства микроэлектроники с современными топологическими нормами», создать (фактически с нуля) отрасль электронного машиностроения и, наконец, отказаться от иностранных архитектур при проектировании электроники».

Власти готовы упростить производителям доступ к грантам, субсидиям и льготным кредитам. Как рассчитывает Минпромторг, после 2030 года российская микроэлектроника начнет «экспансию на международные рынки».

Издание обращает внимание на то, что стратегия развития электронной промышленности до 2030 года была разработана еще в начале 2020 года, к работе над профильным нацпроектом правительство приступило в феврале этого года, а госполитику начали формировать только сейчас, когда условия радикально изменились.

Источник «Ъ» в крупном производителе микроэлектроники сказал, что «ресурсное обеспечение госполитики неочевидно».

По его словам, отрасль требует «не стратегических предсказаний, а экстренных мер: финансирования, помощи в расширении производств и крупных инвестиций в развитие локальной инфраструктуры».

После начала российской «военной спецоперации» на территории Украины западные страны начали вводить санкции против Москвы, коснувшиеся в том числе экспорта микроэлектроники и высокотехнологичной продукции. Множество крупных компаний, специализирующихся на современных технологиях и IT, покинуло Россию.

Правительство, судя по проекту документа, стремится выстроить вертикальное управление отраслью в масштабах страны и спроектировать ее долгосрочное развитие, отмечает гендиректор консорциума «Базис» Арсений Брыкин: «На основе этих тезисов Минпромторг будет формировать конкретные мероприятия и инициативы, но пока документ похож скорее на набор общих целей и задач».

Ещё более скептически отнёсся к инициативе Минпромторга блогер и IT-специалист Илья Вайцман. В разговоре с «Роскомсвободой» он назвал это «ненаучной фантастикой для „главного читателя“, которому всё это понравится в силу его глубочайшей некомпетентности».

«Если даже такая программа будет запущена, – рассуждает он, – единственное, что они успеют — распилить сколько-то миллиардов на „первые этапы программы“. Потому что начинать «освоение технических процессов» с этапа фундаментальных исследований — это... даже сложно сказать... Лет пятьдесят, а то и больше надо закладывать, чтобы самостоятельно пройти весь путь, пройденный за пару десятков лет структурами с несопоставимо большими ресурсами. При том ещё, что современное оборудование теперь в РФ просто никто не поставит, максимум — удастся за пять ценников уговорить китайцев продать списываемые по причине устаревания линии».

«Но даже если эти линии будут закуплены и каким-то чудом смогут наладить выпуск каких-нибудь „Эльбрусов“ (тут нецензурно), они будут наглухо убыточными, поскольку для них „на территории РФ“ просто нет рынка сбыта», – продолжает IT-специалист:

«Таким образом, работая на 10% мощности, они обеспечат такую цену одного условного процессора, что продать их государство сможет только самому себе. И это замкнутый круг. „Программа“ по микроэлектронике примерно такого же уровня реалистичности, как договор „Аэрофлота“ с „Объединённой строительной корпорацией“ о производстве 330 авиалайнеров в ближайшие несколько лет при том, что до сего дня их в год не получалось произвести даже 10 штук, и это при доступности импортной авионики, двигателей и материалов».

«Одним словом: фуфло. Спасибо еще, что правительство не предложило программистам самим делать себе процессоры», – подытоживает Илья Вайцман.