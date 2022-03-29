Минтранс хочет обязать агрегаторов такси делиться данными с ФСБ

Минтранс разработал новую версию так называемого законопроекта о такси — «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию документа. Его подлинность подтвердила представитель «Ситимобила» и председатель Общественного совета по развитию такси в регионах России Ирина Зарипова. Ранее подобный проект закона министерство транспорта выкладывало на общественное обсуждение в сентябре прошлого года, но потом, видимо, отказалось от дальнейшей работы с ним.
Данный документ обяжет службы заказа легкового такси (под ними понимают агрегаторов или таксопарки с собственным приложением заказа такси) предоставлять автоматизированный удаленный доступ к своим информационным системам и данным Федеральной службе безопасности (ФСБ). В частности, речь идет о «данных, используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси». При этом в тексте документе не приводятся подробности о том, к какой именно и зачем ведомству нужно будет передавать информацию.
Кроме прочего, службы заказа легкового такси обяжут передавать сведения о перевозках, в том числе о местоположении такси и водителе, в Региональную навигационно-информационную систему (РНИС; платформа по управлению и мониторингу транспортной инфраструктуры в российских регионах).
Один из собеседников РБК сообщил, что данный документ согласовали Минюст, Ространснадзор, Минтруд, Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, ФНС и Минздрав. По словам представителя Минюста, данный законопроект был на рассмотрении у ведомства. Затем заключение по результатам проведения его правовой и антикоррупционной экспертизы направили в Минтранс.
В законопроекте также предлагается:
Как указывается в проекте, сейчас вопросы оказания услуг по перевозке грузов, пассажиров и багажа самозанятыми гражданами без образования юрлица или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в законодательстве не урегулированы. По словам Ирины Зариповой, новая версия законопроекта в ближайшее время будет внесена в Госдуму. «При создании законопроекта учитывались мнения игроков рынка такси», — утверждает она.
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