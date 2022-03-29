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29 March 2022

Минтранс хочет обязать агрегаторов такси делиться данными с ФСБ

Согласно новому законопроекту министерства транспорта, соответствующие сервисы должны будут предоставить силовикам автоматизированный удалённый доступ к своим информационным системам и данным — в частности, речь идёт об информации о заказах легкового такси.

Минтранс разработал новую версию так называемого законопроекта о такси — «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию документа. Его подлинность подтвердила представитель «Ситимобила» и председатель Общественного совета по развитию такси в регионах России Ирина Зарипова. Ранее подобный проект закона министерство транспорта выкладывало на общественное обсуждение в сентябре прошлого года, но потом, видимо, отказалось от дальнейшей работы с ним.

Данный документ обяжет службы заказа легкового такси (под ними понимают агрегаторов или таксопарки с собственным приложением заказа такси) предоставлять автоматизированный удаленный доступ к своим информационным системам и данным Федеральной службе безопасности (ФСБ). В частности, речь идет о «данных, используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси». При этом в тексте документе не приводятся подробности о том, к какой именно и зачем ведомству нужно будет передавать информацию.

Кроме прочего, службы заказа легкового такси обяжут передавать сведения о перевозках, в том числе о местоположении такси и водителе, в Региональную навигационно-информационную систему (РНИС; платформа по управлению и мониторингу транспортной инфраструктуры в российских регионах).

Один из собеседников РБК сообщил, что данный документ согласовали Минюст, Ространснадзор, Минтруд, Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, ФНС и Минздрав. По словам представителя Минюста, данный законопроект был на рассмотрении у ведомства. Затем заключение по результатам проведения его правовой и антикоррупционной экспертизы направили в Минтранс.

В законопроекте также предлагается:

  • Ввести минимальный тариф на перевозку пассажиров и багажа.
  • Ограничить количество легковых такси для каждого региона.
  • Обязать устанавливать устройства контроля за вниманием и усталостью водителя.
  • Ввести ответственность агрегаторов в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу пассажира, если у водителя не было разрешения или оно было аннулировано.
  • Ввести региональные реестры перевозчиков, легковых такси и служб заказа легковых такси.
  • Обязать агрегаторы открывать представительства в регионах присутствия, заключать договор с самозанятыми и др.

Как указывается в проекте, сейчас вопросы оказания услуг по перевозке грузов, пассажиров и багажа самозанятыми гражданами без образования юрлица или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в законодательстве не урегулированы. По словам Ирины Зариповой, новая версия законопроекта в ближайшее время будет внесена в Госдуму. «При создании законопроекта учитывались мнения игроков рынка такси», — утверждает она.

152-ФЗ слежка за пользователями ФСБ Минтранс агрегаторы такси реестр перевозчиков

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