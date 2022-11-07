Система контроля интернет-трафика обойдётся в 1,2 млрд рублей

Роскомнадзор запустит систему мониторинга маршрутов трафика, которая позволит контролировать передачу данных между всеми операторами и провайдерами связи и отслеживать тех, кто не исполняет требования ведомства. Её разработкой займется созданный в рамках закона «о суверенном рунете» ЦМУ ССОП. Это следует из проекта постановления Правительства, подготовленного Минцифры и опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

На создание и обеспечение работы такой системы РКН планирует потратить за два года 1,2 млрд руб., следует из проекта федерального бюджета на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 гг. Всего на деятельность ведомства в 2023-2024 гг. в программе «Информационное общество» заложено 37,7 млрд руб., а до 2025 г. — 73 млрд рублей.

Представитель Роскомнадзора заявил «Ведомостям», что финансирование ЦМУ ССОП будет обеспечено в необходимом объеме.

Создание ЦМУ ССОП было предусмотрено пакетом поправок в законы «О связи» и «Об информации», т.е. — «законом о суверенном Рунете», который вступил в силу 1 ноября 2019 года. В соответствии с ним РКН должен был установить на все сети связи в стране специальное оборудование (технические средства противодействия угрозам — ТСПУ) для «противодействия внешним угрозам» и ограничения доступа пользователей к запрещенным в России ресурсам.

На начало марта 2020 г. ТСПУ были установлены на сетях более 80 операторов, через них проходило 100% мобильного трафика и 60% трафика операторов фиксированного широкополосного доступа в интернет, рассказывал представитель РКН. Год спустя в момент замедления скорости доступа к Twitter из заявлений ведомства следовало, что оборудование фильтрует 100% трафика мобильных операторов и 50% трафика фиксированных сетей связи.

Система мониторинга маршрутов трафика должна стать цифровым двойником каналов передачи данных, точек обмена и потоков данных, как объясняет директор АНО «Инфокультура» Иван Бегтин. По его словам, в первую очередь она нужна для контроля точек входа и выхода данных и установки систем контроля трафика.

Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян добавил, что система мониторинга нужна для того, чтобы на логическом уровне понимать, как трафик ходит между сетями, и иметь возможность предотвращать DDoS- и BGP-атаки, при которых злоумышленник получает доступ к интернет-соединению другого клиента сети и перехватывает его трафик.

Само надзорное ведомство утверждает, что с начала так называемой «спецоперации» кратно возросло количество атак на российское информационное пространство, и в из отражении принял участие ЦМУ ССОП. На конец октября, по словам РКН, «было устранено 6 630 нарушений маршрутизации трафика, защищено более 6 тыс. ресурсов от внешнего деструктивного воздействия посредством фильтрации иностранного трафика при помощи ТСПУ».