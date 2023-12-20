Путин поручил провести мониторинг видеоигр

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 19 октября текущего года. Часть из них касается видеоигр.



При участии Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр и иных заинтересованных организаций "в целях развития российской индустрии видеоигр и обеспечения безопасности информации, содержащейся в видеоиграх", Правительству было поручено обеспечить разработку и реализацию комплекса мер, направленных:

на поддержку и развитие рынка отечественных видеоигр и игровых сервисов, привлечение инвестиций в их разработку, повышение конкурентоспособности российских разработчиков видеоигр;

на классификацию видеоигр с учетом способа их распространения, формата их использования и содержащейся в них информации;

на осуществление мониторинга информации, содержащейся в видеоиграх и распространяемой с их использованием, и контроля за соответствием такой информации законодательству Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации;

на организацию с привлечением публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» постоянного мониторинга и учета финансовых операций, связанных с использованием в российском сегменте информационно-телекоммуникационной сети Интернет видеоигр, обладателями исключительных прав на которые являются иностранные организации, если права на такие видеоигры не переданы отечественным юридическим лицам.

Доклад по данному поручению должен быть предоставлен до 30 апреля 2024 года. Далее – один раз в год.

Ответственным назначен глава кабмина Михаил Мишустин.

Ранее видеоиграми озаботились также в Госдуме — там уверяют, что Украина через них якобы вербует россиян, продвигая им «русофобский» контент. «У детей формируется агрессивный образ русского человека», — заявила единоросска Кузнецова.