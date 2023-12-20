Путин поручил провести мониторинг видеоигр

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 19 октября текущего года. Часть из них касается видеоигр.
При участии Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр и иных заинтересованных организаций "в целях развития российской индустрии видеоигр и обеспечения безопасности информации, содержащейся в видеоиграх", Правительству было поручено обеспечить разработку и реализацию комплекса мер, направленных:
Доклад по данному поручению должен быть предоставлен до 30 апреля 2024 года. Далее – один раз в год.
Ответственным назначен глава кабмина Михаил Мишустин.
Ранее видеоиграми озаботились также в Госдуме — там уверяют, что Украина через них якобы вербует россиян, продвигая им «русофобский» контент. «У детей формируется агрессивный образ русского человека», — заявила единоросска Кузнецова.
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