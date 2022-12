Twitter-реформы Маска: блокировка критикующих его журналистов и запрет ссылок на Mastodon

Twitter заблокировал аккаунты сразу нескольких известных журналистов, уделявших в последнее время немало внимания новому владельцу соцсети Илону Маску. В бане оказались Райан Мэк (Ryan Mac) из The New York Times, Дони О'Салливан (Donie O’Sullivan) из CNN, Дрю Харвелл (Drew Harwell) из Washington Post, Миша Ли (Micha Lee) из The Intercept, Мэтт Биндер (Matt Binder) из Mashable, Аарон Рупар (Aaron Rupar) и Тони Вебстер (Tony Webster).

В сообщениях на страницах заблокированных было указано, что действия учетных записей, «нарушают правила Twitter», однако не уточнялось, какие. Одни из журналистов писали о блокировке аккаунтов которые отслеживали частные самолеты, другие критиковали Маска за его действия после покупки Twitter. У многих были десятки тысяч подписчиков.

На запрос о комментарии Маск не ответил, однако написал в Twitter, что к «журналистам» (это слово взято в кавычки) за публикацию будут применяться те же правила, что и к остальным. Позже он добавил, что они в реальном времени публиковали его личное местонахождение, фактически — координаты его убийства, что очевидно является прямым нарушением условий пользования Twitter.

They posted my exact real-time location, basically assassination coordinates, in (obvious) direct violation of Twitter terms of service — Elon Musk (@elonmusk) December 16, 2022

«Критиковать меня целыми днями нормально, но доксить мое местоположение в реальном времени и подвергать опасности мою семью — нет», — написал Маск, добавив, что заблокированные аккаунты получили бан на семь дней.

Накануне Twitter заблокировал более 25 аккаунтов, которые отслеживали самолеты правительств, миллиардеров и высокопоставленных лиц — в том числе, самого Маска — и публиковали данные об их перелетах.

Ранее особенно активно о передвижении самолёта Маска сообщал аккаунт ElonJet, и когда её заблокировал Twitter, владелец учётки перешёл в Facebook и Mastodon. Журналисты стали публиковать ссылки оттуда и Маск посчитал, что таким образом они просто пытаются обойти запрет на доксинг. На днях соответствующим образом была обновлена политика соцсети.

Харвелл из Washington Post спросил Маска, чем решение заблокировать учетные записи, использующие другие ссылки на ElonJet, а также журналистов, сообщающих об инциденте, отличается от более ранней "обработки" Twitter статьи New York Post о ноутбуке, содержащем личную информацию Хантера Байдена. Напомним, в 2020 году Twitter принял решение заблокировать ссылки на эту историю.



Подробности этого решения о модерации были опубликованы в Твиттере в начале этого месяца при поддержке Маска (в апреле он написал, что приостановка действия аккаунта The New York Post из-за этой истории «была явно невероятно неуместной».) Маск даже шутил над данной ситуацией, написав: «Это будет потрясающе» и опубликовав в Твиттере смайлики с попкорном. В ходе публикации был раскрыт адрес электронной почты соучредителя Twitter Джека Дорси.



Маск ответил Харвеллу, сказав: «Ты докс, тебя отстраняют. Конец истории, вот и всё».

Но только на блокировке журналистских аккаунтов и доксеров дело не остановилось. Twitter начал блокировать ссылки на популярные серверы Mastodon и «заморозил» аккаунт самого сервиса в соцсети. Если опубликовать несколько ссылок на Mastodon, появится сообщение об ошибке:

«Мы не можем выполнить этот запрос, потому что ссылка определена Twitter или нашими партнёрами как потенциально опасная».

Mastodon — свободное программное обеспечение для развёртывания распределённых социальных сетей. В отличие от централизованных социальных сетей, создаваемая узлами Mastodon сеть неподконтрольна единственному хозяину. Администраторы узлов имеют власть только в пределах своего узла, а в случае несогласия пользователя с политикой администрации узла любой пользователь может присоединиться к другому уже существующему узлу социальной сети или даже развернуть собственный. Узлы, соединенные в общую сеть, позволяют их пользователям общаться друг с другом.

В ноябре 2022 года Mastodon привлёк полмиллиона новых пользователей, после того как Илон Маск пришёл в Twitter. Сервис работает с помощью распределённой сети, и на платформе нет рекламы. Тогда Mastodon рассказал об 1,02 млн пользователей в сутки, у Twitter было 238 млн. Данную платформу часто рассматривают как конкурента новому приобретению Илона Маска.

Многие пользователи Twitter добавили ссылку на профиль Mastodon в свои биографии, поскольку альтернатива Twitter набрала обороты. Теперь же, в связи с новой политикой соцсети, из-за этого у них могут быть проблемы.

Журналисты считают, что на работу Twitter во многом влияют личные и политические предпочтения Илона Маска. Хотя Маск изначально заявлял, что Twitter разрешает любой контент, который не является незаконным, с тех пор он запретил определенные учетные записи по личным причинам.

Судя по публикациям в зарубежных изданиях, журналисты не в восторге от действий основателя Tesla и SpaceX.

Они отмечают, что приостановки учётных записей перекликаются с хаотическими действиями в Twitter с тех пор, как Маск пришел к власти, включая быстрые увольнения высшего руководства и тысяч сотрудников, колебания в отношении того, сколько брать за службу подписки Twitter Blue, и восстановление заблокированных учетных записей, в том числе бывшего президента Дональда Трампа.



Издания, чьи представители были забанены, запросили у Twitter официальные пояснения, а CNN также заявила, что на основе ответа, который до сих пор ожидает, будут пересмотрены отношения с платформой.

«Что-то новый хозяин Twitter Илон Маск пошел не в ту сторону», – соглашается с зарубежными коллегами главред Republic и It`s My City Дмитрий Колезев:

«Сначала платформа забанила аккаунты, которые сообщают о передвижении частных самолетов (на основе открытых данных). Вероятная причина — борьба Маска с 20-летним студентом Джеком Суини, который увлекается мониторингом передвижения самолетов и постил информацию о передвижениях самого Маска. Маск сначала обещал не блокировать такую информацию, но затем поменял позицию, заявив, что его дети столкнулись со сталкингом.



Сегодня — новый скандал: без объяснения причин забанены аккаунты журналистов, кто критиковал это решение Twitter и писал критические статьи о Маске. В том числе под блокировку попали аккаунты журналистов NY Times и CNN. Платформа и Маск пока не объяснили, что случилось».

«При этом Маск восстановил аккаунт Трампа, заявив, что свобода слова важнее всего», – также напомнил уральский журналист.

UPD 17.12.2022: Илон Маск подтвердил, что Twitter начинает снимать блокировки с аккаунтов некоторых журналистов, которые отслеживали его точное местоположение. Это решение он принял по итогам двух опросов, в которых был задан один вопрос:

«Разблокировать учетные записи, которые в режиме реального времени передавали мое точное местоположение?»

Суммарно в этих двух опросах приняли участие более 4 млн человек. Большинство проголосовали, чтобы блокировка учетных записей была снята немедленно.