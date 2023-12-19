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19 December 2023

Путин подписал «мобильный пакет» законов

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Первым законом запрещаются смартфоны в школах, второй и третий ужесточают административную и уголовную ответственность за передачу телефонов и других средств коммуникации в колонии и СИЗО.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Olga – Pexels / Nicolas Nova

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении административной ответственности за передачу мобильных телефонов, других средств коммуникации и запчастей к ним в колонии и СИЗО. Максимальный административный штраф вырастет с 5 000 до 50 000 рублей. Также предусмотрена конфискация предмета правонарушения.

Вторым законом, который подписал Президент, устанавливается уже уголовная ответственность за повторную передачу в тюрьмы и колонии средств мобильной связи и запчастей к ним. Наказываться это будет штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей (или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет), принудительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на тот же срок.

Вступить в силу новые поправки должны 30 декабря текущего года.

 

Третий закон тоже касается мобильной связи, но только в школах. Теперь использовать школьникам смартфоны во время уроков запрещено. Кроме того, новым законом введены обязательные уроки труда с нового учебного года (с 1 сентября 2024).

Закон вступил в силу сегодня, то есть — со дня его официального опубликования, кроме нормы об обязательном уроке труда.

СИЗО гаджеты смартфоны мобильники школьники колонии 596-ФЗ 597-ФЗ 618-ФЗ

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