Депутаты хотят поставить на госучёт электросамокаты и моноколёса

Группа депутатов Госдумы в составле Эдуарда Слуцкого, Алексея Леонова, Ярослава Нилова и других членов фракции ЛДПР разработала законопроект №459862-8 «О внесении изменений в Федеральный закон „О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“», которым предлагается поставить на государственные учёт «средства индивидуальной мобильности».

Под такими средствами понимаются:

«...электронные самокаты, велосипеды, моноколеса, и другие электрогаджеты предназначенные для передвижения».

Государственный учёт средств индивидуальной мобильности должен осуществляться посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, также сказано в законопроекте.

Порядок государственного учета средств индивидуальной мобильности устанавливается Правительством Российской Федерации.

В пояснительной записке сказано, что действующее законодательство не создает достаточных инструментов правового регулирования использования средств индивидуальной мобильности.

«Проявлением недостаточной степени правового регулирования данной сферы является возрастающее количество аварий, возникающих при использовании вышеперечисленных гаджетов, – говорят авторы законопроекта. – Так, с учетом роста значения средств индивидуальной мобильности в структуре транспортной инфраструктуры и, соответственно, увеличения рисков в сфере транспортной безопасности видится обоснованным запрет использование данного вида транспорта без наличия номерных знаков, позволяющих бы индицировать владельца транспорта и применять к нему соответствующую совокупность мер государственного принуждения».

В случае принятия новые поправки должны вступить в силу 1 января 2024 года.