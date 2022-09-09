В России начал работу Национальный центр искусственного интеллекта

При правительстве России начал работать Национальный центр развития искусственного интеллекта (ИИ), сообщили «Интерфаксу» в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Запуск центра вице-премьер также анонсировал на пленарном заседании «Искусственный интеллект. Национальная консолидация во имя созидания» в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022».

По словам Чернышенко:

«Перед Центром поставлен широкий круг аналитических, практических, экспертных и координационных задач. Во-первых, он будет ключевой площадкой для отбора эффективных ИИ-решений для бизнеса, науки и государства. Во-вторых, Центр регулярно будет проводить мониторинг ключевых показателей развития ИИ, а также экспертизу официальных документов в области национального регулирования сферы. В-третьих — обеспечит экспертное сопровождение внедрения искусственного интеллекта в отраслях экономики и госсекторе, содействия реализации важных инфраструктурных задач, обеспечит международное взаимодействие».

Задачами центра также станет актуализация индекса готовности отраслей экономики к внедрению ИИ и запуск цифрового решения для учёта и развития участников сообществ в сфере ИИ. Кроме того, он будет заниматься развитием национального портала в сфере ИИ — ai.gov.ru, а также выступит организатором Международного форума по вопросам применения этики ИИ.

Директором Центра назначен Сергей Наквасин, который ранее занимал должности заместителя руководителя Аналитического центра при Правительстве, а также заместителя генерального директора АНО «Цифровая экономика». «

Наша задача – сделать центр современной платформой, которая объединит органы государственной власти, организации из бизнеса и науки для эффективного решения существующих задач по развитию искусственного интеллекта в стране, поиска новых точек роста. Мы уже активно сотрудничаем и запускаем совместные проекты с компаниями Альянса в сфере искусственного интеллекта, исследовательскими центрами в сфере ИИ, региональными и федеральными органами власти, международными правительственными и экспертными организациями», – рассказал Сергей Наквасин.

Подробная информация о работе Национального центра развития искусственного интеллекта при Правительстве России будет размещена на национальном портале в сфере искусственного интеллекта.