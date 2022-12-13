Госдума в первом чтении одобрила поправки о защите русского языка. Как говорится в пояснительной записке, документ «подчёркивает объединяющую роль русского языка как государственного языка Российской Федерации в едином многонациональном государстве, расширяет и конкретизирует сферы, в которых использование государственного языка Российской Федерации является обязательным».

Предлагаемые поправки вводят такие понятия, как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, фиксирующие нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка. Правительство должно будет определить порядок формирования и утверждения списка таких словарей и требования к их составлению.

Кроме того, проект закона «предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке». Норма «направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов». Власти должны обеспечивать лингвистическую экспертизу в том числе с привлечением специалистов и использованием информационных технологий.

«Мы избавимся от кешбэков, билбордов, сейлов» — заявила один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

По мысли авторов документа, принятие законопроекта повысит общий уровень грамотности граждан, обеспечит контроль за качеством подготовки «единого корпуса» грамматик и словарей и соблюдение всеми должностными лицами норм и правил современного русского литературного языка.

Ко второму чтению планируется урегулировать использование иностранных слов и выражений в коммерческой информации.