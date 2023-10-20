Центробанк и МВД начнут онлайн-обмен данными о мошенниках

Банк России и МВД начнут обмениваться данными о мошеннических операциях. Об этом сообщил Центробанк.



Сотрудники полиции будут оперативно получать данные об операциях без согласия клиента из автоматизированной системы ФинЦЕРТ, а Центробанк сможет использовать полученную от МВД информацию для предотвращения новых мошеннических операций. Если данных не будет в базе ФинЦЕРТ, Банк России обратится за уточнением в банки. Получить информацию теперь можно максимально быстро благодаря режиму «одного окна».

Обмениваться данными будут с соблюдением норм банковской тайны.



Закон, принятый год назад, вступает в силу с 21 октября. Ранее срок ответов банков на запросы МВД по хищениям составлял до 30 дней. Минфин, разработавший проект закона, ожидает, что мошенничество с банковскими картами и переводами без согласия клиента потеряют свою экономическую целесообразность, поскольку в рамках одного уголовного дела будет блокироваться вся цепочка счетов.

ФинЦЕРТ – Центр взаимодействия и реагирования департамента информационной безопасности, специальное структурное подразделение Банка России (от CERT – computer emergency response team, группа реагирования на компьютерные инциденты). В информационном обмене с ФинЦЕРТ участвуют более 1000 организаций, в том числе все российские банки.