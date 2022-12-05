Чиновников обяжут отвечать на обращения граждан в «Одноклассниках» и «ВКонтакте»

Группа депутатов вместе с Леонидом Слуцким, Ярославом Ниловым, ещё несколькими парламентариями и сенатором Иваном Абрамовым внесли в Госдуму законопроект №248871-8 «О внесении изменений в Федеральный закон „О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации“».

Документ направлен на предоставление возможности гражданам обращаться в государственные органы, органы местного самоуправления, а также должностным лицам через официальные страницы таких органов в социальных сетях, например, «Одноклассники» и «ВКонтакте». В пояснительной записке парламентарии также ссылаются на недавно вступивший в силу федеральный закон №270-ФЗ, который обязывает органы власти, подведомственные учреждения создать в сети «Интернет» свои официальные страницы.

Законопроект предусматривает изменения в Федеральный закон от 2 мая 2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» — вводится право гражданина на обращение в государственный орган, орган местного самоуправления или к должностному лицу через их официальные страницы «путём направления личных сообщений».



Законопроект устанавливает требования к таким обращениям: гражданин излагает суть предложения, заявления или жалобы и обязан указать свои фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес электронной почты.



Адресат обращения обязан ответить на него или уведомить обратившегося гражданина «о переадресации обращения с помощью ответных сообщений в соответствующих социальных сетях».



Адрес электронной почты гражданина необходим для случаев, когда по разным причинам, в том числе техническим, с официальной страницы в адрес конкретного гражданина невозможна отправка ответного сообщения, а также в случае если обращение переадресовано государственному органу, который не обязан иметь официальные страницы в соответствующих социальных сетях.



Также гражданам предоставлено право указывать в обращении необходимость направления ответа на обращение не только ответным сообщением в соответствующей социальной сети, но и посредством электронной почты и (или) почтового адреса.