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27 October 2022

Российские силовики займутся поиском украинских подписок в смартфонах жителей Бердянска

Основанием для этого является введённое на территории Запорожской области военное положение, которое предполагает военную цензуру и досмотр мобильных телефонов.
Фото: GoSaratov

В Бердянске в рамках военной цензуры силовики начнут выборочно проверять у горожан мобильные телефоны, сообщила назначенная российскими властями администрация города.

В качестве основания для такой проверки чиновники ссылаются на указ Путина о введении военного положения (ВП) в Запорожской области и пишут, что он предполагает военную цензуру. В телефонах силовики будут искать «подписки на пропагандистские ресурсы террористического киевского режима».

Помимо указа о военном положении, администрация ссылается на законы об «иностранных агентах» и закон о «дискредитации» российской армии:

«Вполне естественно, что граждане, подписанные на такие ресурсы, потенциально рассматриваются как пособники киевского режима — иностранные агенты».

Назначенная РФ администрация обещает, что в первый раз при обнаружении неправильных подписок горожанам будут выписывать предупреждение, затем — штраф, а затем — возбуждение уголовного дела «за злостные нарушения требований закона о деятельности иноагентов».

Напомним, сразу после подписания Президентом РФ соответствующего Указа мы поговорили с экспертами в области права и один из опрошенных, уфимский правозащитник Владислав Юсупов, посоветовал живущим на территории с введённым там ВП «урегулировать возможные проблемы с правоохранителями из-за содержания смартфонов» ещё до выхода из дома, поскольку за отказ предъявить гаджет гражданин может получить до 30 суток ареста:

«Лучше будет выйти из каких-то чатов, удалить переписку, которые могут как-то подставить вас под возможный удар».

При этом ни закон о «дискредитации» российской армии, ни закон об «иностранных агентах» (и вообще ни один российский закон) не подразумевает никакой ответственности за чтение каких-либо материалов, напоминает «Медиазона».

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