Операторы связи активно обжалуют штрафы за пропуск мошеннических звонков

Операторы связи начали массово обжаловать штрафы Роскомнадзора за пропуск мошеннических звонков, которые могут достигать 1 млн руб. Претензии регулятора затрагивают даже крупных участников рынка, которые уже присоединились к системе Роскомнадзора «Антифрод». Операторы отмечают, что часть их партнеров пока не подключена к системе, а сама она работает с ошибками.

Об этом пишет «Ъ», ознакомившись с данными юридических фирм о динамике судебных споров с участием операторов связи по вопросам штрафов за пропуск мошеннического трафика. Речь идет об обжаловании начислений по ст. 13.2.1. КоАП РФ.

По информации «Скиф Консалтинг», в производстве Таганского райсуда Москвы в 2022 году было четыре подобных дела, а в неполном 2023 году их уже 77. В Савёловском райсуде число дел увеличилось с нуля до 50. В целом за 2023 год в судах Москвы рассмотрели более 212 таких дел, тогда как в прошлом — не более десяти, уточнил управляющий партнёр «Скиф Консалтинг» Дмитрий Демиденко.

Несмотря на то, что соответствующую статью КоАП ввели в конце 2021 года, в течение 2022 года она оставалась «практически нерабочей», говорит Демиденко: Роскомнадзор выносил по ней меньшее число решений, и операторы почти не оспаривали их. В 2023 году «число разбирательств выросло на несколько порядков», говорит он.

Гражданин, который подвергся атаке со стороны мошенников, обращается в полицию, которая начинает проверку оператора, пояснил руководитель судебной практики «Клифф» Игорь Серкин. Если полиция выявила наличие нарушений со стороны оператора, то сообщает об этом в Роскомнадзор. Ведомство, в свою очередь, подаёт заявление в мировой суд, который по закону выносит решение о штрафе. Серкин также отмечает:

«Дела, которые рассматриваются в райсудах, касаются обжалования операторами связи решений мировых судей: в частности, они апеллируют к подключению к госсистеме «Антифрод» и тому, что нарушение произошло не на их стороне».

Также в середине ноября текущего года операторам связи Москвы и Московской области начали приходить уведомления от Роскомнадзора о составлении протокола об административном правонарушении за отсутствие подключения к государственной системе верификации вызовов «Антифрод».

Причём в Москве дело в отношении одного из операторов, название которого не уточняется, взяла под свой контроль прокуратура. По словам руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилы Нефедовой, оператора уведомили о необходимости подключиться к системе и назвали дату, к которой это надо было сделать. В назначенный срок компания не выполнила условия, в связи с чем в отношении неё составлен административный протокол по статье «Неисполнение оператором связи обязанности по подключению к системе обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети связи общего пользования». Также руководителю организации поручено устранить нарушение.

Как правило, пропуск звонков, в том числе с подменных номеров, идёт через сети локальных операторов, которые выступают партнёрами «большой четвёрки», поясняет собеседник на телеком‑рынке. Небольшие операторы могут быть не подключены к «Антифроду», а риски штрафов ложатся на крупные компании, уточняет он. Из‑за этого крупные операторы весной начали отсоединять от своих точек обмена трафиком небольших коллег.

«Поскольку статья КоАП предусматривает ответственность за каждый случай „подменного“ звонка, скорее всего, в ближайшее время мы увидим дальнейший рост количества подобных дел», — полагает Демиденко. По его мнению, «рассчитывать на положительное решение райсудов не приходится»: по закону сам факт нарушения влечёт за собой наказание, и обжаловать его «почти невозможно».

Менее чем за год нежелательных звонков стало на треть больше, и в настоящее время они исчисляются не в тысячах и даже не в сотнях тысяч, а в десятках миллионов ежемесячно. Так, в январе 2023 г., согласно статистике «Мегафона», было совершено 28,5 млн мошеннических и рекламных вызовов, а к августу 2023 г. их стало 48,5 млн, то есть прирост составил 35%.

Статистика системы «Антифрод» гласит, что к октябрю 2023 г. было зафиксировано в сумме 527 млн мошеннических звонков с подменных номеров.