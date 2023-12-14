В России станет доступна онлайн-продажа рецептурных лекарств по биометрии

Россияне смогут дистанционно купить лекарства по биометрии, для этого будут использоваться данные из Единой биометрической системы (ЕБС). Покупатель сможет подтвердить право на медикамент при заказе, а курьер определит личность по слепку лица.

В Центре биометрических технологий (ЦБТ – совместное предприятие «Ростелекома», ЦБ и Росимущества) пояснили, что для подтверждения личности нужно любое устройства с камерой, которое способно обеспечить достаточный уровень защиты данных, пояснили в организации. Предполагается, что по биометрии человек сможет как сделать заказ, так и получить его у курьера. В Минцифры напомнили, что, по закону о биометрии, подтверждение личности с помощью данных из ЕБС приравнивается к предъявлению паспорта.



В пресс-службе ЦБТ подчеркнули, что для пилотного проекта созданы все правовые условия. В то же время для запуска необходимы технические доработки со стороны аптечных организаций, пояснили в Минцифры. В частности, требуется интеграция с ЕБС, а также с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) и Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА).



В ЦБТ уточнили, что эксперимент не подразумевает покупку по биометрии при очном посещении аптеки. В то же время там не исключили, что такая возможность станет доступна в будущем.



В марте 2023 года в Москве, Московской и Белгородской областях начался эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств. К доставке допускаются только препараты из перечня Минздрава, в который не входят сильнодействующие, психотропные и наркотические вещества.



Росздравнадзор выдал лицензии на такую деятельность 15 аптечным сетям. Чтобы сделать онлайн-заказ, нужно получить электронный рецепт у врача — его потребуется подтвердить на сайте аптечной сети или активировать через приложение «ЕМИАС.ИНФО» и выбрать нужного продавца. После оформления сформируется QR-код заказа, который также отразится в приложении — его нужно будет показать курьеру при получении вместе с паспортом.



В Минздраве сообщили, что количество проданных таким образом лекарств стабильно растет: в начале эксперимента ежемесячный прирост продаж составлял чуть более 50%, а осенью — до 80%. Многие участники фармрынка продают дистанционным способом лишь единицы рецептурных препаратов, отметил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.



Применение биометрии призвано оптимизировать процесс онлайн-покупки рецептурных лекарств и дополнительно упростить его, полагают в ЦБТ. По словам Соколова, чтобы в эксперимент начали активно входить аптечные сети, необходимо как расширить перечень регионов-участников, так и установить единые федеральные требования к его проведению.