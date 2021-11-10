Депутаты хотят ограничить рекомендательные алгоритмы в детских аккаунтах

Рекомендательные алгоритмы и реклама в детских профилях онлайн-кинотеатров и стриминговых сервисов должна быть ограничена, заявил депутат Госдумы Антон Горелкин от «Единой России» и зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Соответствующий законопроект, по его словам, уже обсуждается в Госдуме и будет внесен до конца года.

«Я считаю, что отключение рекомендательных алгоритмов, обязательное предупреждение о том, что они используются, социальные сети и платформы вообще должны предусматривать. Должна быть кнопка их отключения», — сказал он во время круглого стола «Законодательное регулирование деятельности онлайн-кинотеатров», где присутствовал корреспондент РБК.

Впервые идея о регулировании рекомендательных сервисов прозвучала в конце марта текущего года от Ассоциация юристов России, которая обратилась к Госдуме и Совфеду с пакетом соответствующих предложений.



Видимо, эта мысль понравилась депутату Горелкину, и уже в октябре он дал понять, что будет разработан законопроект, регулирующий такие алгоритмы в соцсетях, интернет-магазинах и онлайн-кинотеатрах. По мнению парламентария, рекомендательные алгоритмы непрозрачны и в большинстве случаев их нельзя отключить. Горелкин тогда анонсировал разработку соответствующих поправок в российское законодательство, но перед этим он предлагал отрасли озвучить свои рекомендации.

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поддержала инициативу единоросса. Она считает необходимым отключить рекомендательные алгоритмы для детей до 14 лет «на всех онлайн-площадках — не только в онлайн-кинотеатрах, но и в социальных сетях». По её словам, «такая система уже начала работать в Великобритании и в США, и Россия здесь не должна отставать».



Мизулина также заявила, что на стриминговые сервисы нужно распространить нормы, которые регулируют работу СМИ и видеотрансляций, а пользователи площадок должны проходить верификацию возраста.

Директор по правовым вопросам Okko и Rambler Наталья Булаева заявила, что контролировать, что именно смотрят дети на стриминговых платформах, должны родители. Заместитель генерального директора по правовым вопросам платформы ivi Михаил Платов уточнил, что стриминг «не навязывает контент». По мнению представителей сервисов, из-за законопроекта пользователи могут уйти на сайты с пиратским контентом.