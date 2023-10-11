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11 October 2023

Бизнес: Пользователи должны получить право отключать рекомендации

Также Ассоциация ИИ выступает против раскрытия рекомендательных алгоритмов, поскольку это позволит недобросовестным поставщикам товаров и услуг искусственно накручивать рейтинги продуктов и манипулировать предпочтениями.

Раскрытие рекомендательных алгоритмов интернет-сервисами чревато злоупотреблениями со стороны недобросовестных поставщиков товаров и услуг. Они могут использовать полученную информацию для того, чтобы искусственно накручивать рейтинги продуктов и манипулировать предпочтениями пользователей.

О таких рисках говорится в «Этических рекомендациях по применению алгоритмов ИИ в работе цифровых сервисов». Документ подготовлен Альянсом в сфере искусственного интеллекта (ИИ), с которым ознакомились «Ведомости».

Альянс, куда входят «Яндекс», VK, «Сбер», «Уралхим», «Русагро» и другие, предлагает разрешить пользователям оставлять отзывы или задавать вопросы о работе рекомендательных систем, а также позволить им полностью или частично отключать рекомендательные системы — там, «где это технически реализуемо и оправданно с учётом их назначения».

С 1 октября 2023 года владельцы сайтов, которые используют алгоритмы для рекомендаций, по закону должны разместить электронную почту для «юридически значимых сообщений» и правила применения рекомендательных технологий. Во время обсуждения законопроекта предлагалось добавить возможность отключать рекомендации по запросу пользователей. Но от этой идеи отказались.

Таким образом, рекомендации включают положения, которые не вошли в финальную версию закона и предупреждают о рисках, связанных с раскрытием алгоритмов, отмечает издание.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечают, что все онлайн-площадки вряд ли будут выполнять этические рекомендации — это сработает, только если будут законодательные нормы. Вероятно, компании будут выборочно применять заложенные в рекомендациях принципы.

IT-лобби 408-ФЗ

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