Бизнес: Пользователи должны получить право отключать рекомендации

Раскрытие рекомендательных алгоритмов интернет-сервисами чревато злоупотреблениями со стороны недобросовестных поставщиков товаров и услуг. Они могут использовать полученную информацию для того, чтобы искусственно накручивать рейтинги продуктов и манипулировать предпочтениями пользователей.



О таких рисках говорится в «Этических рекомендациях по применению алгоритмов ИИ в работе цифровых сервисов». Документ подготовлен Альянсом в сфере искусственного интеллекта (ИИ), с которым ознакомились «Ведомости».



Альянс, куда входят «Яндекс», VK, «Сбер», «Уралхим», «Русагро» и другие, предлагает разрешить пользователям оставлять отзывы или задавать вопросы о работе рекомендательных систем, а также позволить им полностью или частично отключать рекомендательные системы — там, «где это технически реализуемо и оправданно с учётом их назначения».



С 1 октября 2023 года владельцы сайтов, которые используют алгоритмы для рекомендаций, по закону должны разместить электронную почту для «юридически значимых сообщений» и правила применения рекомендательных технологий. Во время обсуждения законопроекта предлагалось добавить возможность отключать рекомендации по запросу пользователей. Но от этой идеи отказались.



Таким образом, рекомендации включают положения, которые не вошли в финальную версию закона и предупреждают о рисках, связанных с раскрытием алгоритмов, отмечает издание.



Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечают, что все онлайн-площадки вряд ли будут выполнять этические рекомендации — это сработает, только если будут законодательные нормы. Вероятно, компании будут выборочно применять заложенные в рекомендациях принципы.