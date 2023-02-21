Депутаты предложили запретить «удалёнку» работающим на госсектор айтишникам

Госдума предлагает вернуться к обсуждению вопроса о запрете удаленной работы для сотрудников IT-компаний и представила перечень должностей, которые могут под него попасть. Это выехавшиe за пределы РФ после начала так называемой «специальной военной операции» специалисты, обслуживающие государственные информационные системы (ГИС), системы объектов критической информационной инфраструктуры (объекты КИИ), оборот персональных данных в компаниях.

Перечень содержится в проекте постановления Госдумы №297029-8, подготовленном по итогам «правительственного часа» с главой Минцифры Максутом Шадаевым, прошедшего в конце декабря 2022 г.

«Совместно с Государственной думой проработать вопрос о запрете удаленной работы для граждан — ИТ-специалистов, выехавших за пределы РФ после начала специальной военной операции, связанной с разработкой, внедрением и администрированием государственных информационных систем, информационных систем объектов критической информационной инфраструктуры, а также с оборотом персональных данных», – говорится в рекомендациях министерству.

К ГИС, в частности, относится единый портал государственных услуг (ЕПГУ), единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА), единая информационная система в сфере закупок (zakupki.gov.ru) и другие.

Согласно закону о безопасности критической инфраструктуры (ФЗ-187), к объектам КИИ могут быть отнесены информационные системы и сети, а также автоматизированные системы управления, функционирующие в сфере: здравоохранения; науки; транспорта; связи; энергетики; банковской и иных сферах финансового рынка; топливно-энергетического комплекса; атомной энергии, оборонной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности; российские юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, которые обеспечивают взаимодействие указанных систем или сетей.

20 декабря 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что за рубежом находится около 100 тыс. российских IT-специалистов (около 10% от общего числа). При этом, по его словам, 80% из них продолжают работать на российские компании и находятся в дружественных странах. Тогда же пресс-служба Минцифры сообщила, что ведомство не поддерживает введение законодательного запрета на удаленку для находящихся за границей сотрудников ИТ-компаний.



«Введение тотального запрета может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности», — заявили в министерстве.



Там также выразили мнение, что решения по формату работы сотрудников должны принимать сами ИТ-компании. Одновременно с этим министерство считает «невозможным» удаленную работу в проектах по созданию и развитию государственных информационных систем, а также предлагает включать соответствующее требование в государственные контракты.



Глава комитета Совета Федерации по законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на это решение Минцифры вопросом об ответственности за утечку персональных данных.