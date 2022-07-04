Суд отменил решение о блокировке сайта «ОВД-Инфо»

Московский областной суд отменил решение Луховицкого районного суда о блокировке сайта «ОВД-Инфо», сообщает «Медиазона». Изначально решение о блокировке вынес Луховицкий районный суд, теперь дело отправили на новое рассмотрение.

Однако адрес ovdinfo.org по-прежнему недоступен — команде проекта необходимо получить в суде документы и передать их в Роскомнадзор.

«Сайт ovdinfo.org заблокировали по требованию прокуратуры в прошлом декабре из-за того, что деятельность „ОВД-Инфо“ якобы нацелена на пропаганду терроризма и экстремизма на территории России. Из решения суда не было ясно, какие именно материалы стали поводом для блокировки, но блокировать весь сайт и соцсети из-за отдельных материалов незаконно», – отмечает сам проект.

Интересы «ОВД-Инфо» представляет адвокат Анастасия Саморукова. Вот, что она рассказала о ситуации:

«Изначально Григорий Охотин фактически был лишен доступа к правосудию. Задача Луховицкого суда и Луховицкой прокуратуры была в том, чтобы мы не увидели ничего, и материалов дела тоже. Они немножко перестарались — сначала нам отказали даже в возможности подать апелляцию. Мы обжаловали этот отказ, областной суд рассмотрел нашу жалобу, и сегодня, наконец, ознакомил нас с материалами дела. Из приятного: судья, который вынес решение об отказе в апелляции, фактически получил выговор за то, что он лишил Григория Охотина доступа к правосудию, потому что мы все это время не имели возможности ни ознакомиться с материалами дела, ни подать жалобу. Выговор судье — это вообще не самая частая история. Тут нужно прямо очень-очень сильно накосячить».

В сегодняшнем решении говорится, что решение Луховицкого суда о блокировке сайта «ОВД-Инфо» отменено, а дело отправили на новое рассмотрение. Обычно это происходит, если в первой инстанции суд совершил такие ошибки, которые невозможно исправить в апелляции, также добавляет она.

«Но тут важно не питать иллюзий. Я думаю, что решение будет практически слово в слово такое же, как и раньше, за исключением того, что там Григорий Охотин будет указан в качестве отвечающей стороны», – подытоживает адвокат.