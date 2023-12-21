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21 December 2023

В США могут ограничить сбор ПД детей для таргета рекламы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Для получения информации IT-компаниям потребуется «отдельное верифицируемое родительское согласие.

Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) предложила ввести новые ограничения по сбору и использованию персональных данных (ПД) несовершеннолетних IT-компаниями. В частности, имеется в виду запрет сбора информации для таргета рекламы. В числе возможных поправок в соответствующем законе следующие:

-  дети младше 13 лет не должны получать таргетированные рекламные сообщения по умолчанию;

- для получения ПД несовершеннолетних IT-компаниям потребуется «отдельное верифицируемое родительское согласие»;

- без этого согласия передавать ПД можно только, если это «крайне необходимо для функционирования сервиса или сайта»;

- в случае отказа детей от передачи данных организациям должны прекратить предоставление услуг.

Кроме того, персональные данные детей нельзя будет хранить неопределённо долго, а сбор информации образовательными компаниями планируется проводить при согласии учебных заведений.

Возможные новые правила будут доработаны после получения обратной связи от общественности: FTC станет собирать комментарии по предложенным нормам в течение 60 дней после размещения соответствующего документа в Федеральном реестре.

По данным FTC, в 2019 году агентство получило более 175 000 комментариев после последнего пересмотра Закона о защите конфиденциальности детей в Интернете. В том же году регулирующий орган выписал YouTube и TikTok штрафы на сотни миллионов долларов за неправильное обращение с данными пользователей в возрасте до 13 лет. С тех пор призывы к дальнейшему регулированию только усилились, отмечает The Verge.

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