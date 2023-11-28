Законопроект о развитии креативных индустрий принят в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект №474016-8 в «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации», авторами которого выступили 36 депутатов и пять сенаторов, в том числе председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, первый вице-спикер Думы Михаил Делягин, певец Денис Майданов и телеведущий Пётр Толстой.

Впервые понятие «креативные (творческие) индустрии» было определено Указом Президента от 25.01.2023 «О внесении изменений в Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808».

По словам Андрея Клишаса, документ позволяет унифицировать на законодательном уровне правовое регулирование в сфере креативных индустрий и развивать ее в Российской Федерации в целях увеличения вклада данного сектора экономики в ВВП страны.

Проект вносит в законодательство понятие креативной индустрии и наделяет органы госвласти, Банк России и госкорпорации правом участвовать в деятельности организаций по созданию инфраструктуры креативных индустрий. Как сказано в законопроекте:

«Креативные индустрии — экономическая деятельность, непосредственно связанная с созданием, продвижением на внутреннем и внешнем рынках, распространением или реализацией креативных продуктов, обладающих уникальностью и экономической ценностью».

Соавтор законопроекта и зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко отметил, что законопроект о креативных индустриях готовился в том числе с учетом акцентов, прозвучавших по итогам поручения Президента.

«Инициатива даст необходимый понятийный аппарат и закрепит зоны ответственности в вопросе развития нового сектора экономики. Мы смогли консолидировать вокруг нее представителей практически всего профессионального сообщества и, что не менее важно, представителей всех фракций. Благодарим коллег за работу на протяжении целого года», — сказал Кравченко.

Креативные индустрии, согласно проекту, предлагают разделить на пять категорий:

использование народно-художественных промыслов и ремёсел;

создание и использование произведений литературы и искусства;

использование информационно-телекоммуникационных технологий;

прикладное творчество и иное.

Правительство должно будет определить ответственное за развитие креативных индустрий ведомство, которое, в свою очередь, будет вести реестр граждан, ИП и компаний, которые создают и продвигают креативные продукты.

Документ уточняет полномочия кабмина в данном вопросе. Также Правительство должно будет определить перечень приоритетных креативных индустрий; установить порядок формирования и ведения единого реестра субъектов креативных индустрий.

Кроме того, Правительство должно будет определить перечень государственного имущества, которое относится к инфраструктуре креативных индустрий. Это необходимо для создания креативных кластеров. Определение креативного кластера также приводится в законопроекте: это — «территория, на которой компактно расположены объекты недвижимости, предназначенные для осуществления деятельности субъектов креативных индустрий».

Согласно законопроекту, органы государственной власти, ЦБ, государственные корпорации и государственные компании, другие организации, в уставном капитале которых имеется доля участия РФ, вправе создавать организации, обеспечивающие создание или функционирование инфраструктуры креативных индустрий, а также участвовать в деятельности таких организаций.

Предполагается наличие мер государственной поддержки. При этом в финансово-экономическом обосновании говорится, что принятие закона не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет федерального бюджета.

В случае принятия закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

Сенатор Галина Карелова обратила внимание на то, что в создаваемых креативных кластерах будут реализованы льготные условия для представителей индустрии. Она отметила, что значительная часть законопроекта посвящена условиям, особенностям и различным видам поддержки. «Создается правовая основа для системной — финансовой, имущественной, образовательной, консультационной, информационной -поддержки креативной индустрии, притока специалистов в эту сферу», — подчеркнула сенатор.



Финансовая поддержка субъектов креативных индустрий может осуществляться в форме предоставления налоговых льгот, государственных гарантий по обязательствам субъектов креативных индустрий, субсидий и грантов на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

С докладом выступил депутат Денис Кравченко, который в качестве примера привёл креативную индустрию Запада, который использует её как «мягкую силу», стараясь влиять на российское общество: наши граждане слушают западную музыку, предпочитают западную моду, тем самым «приобщаясь к чужой культуре». Он также отметил, что во всём мире растёт креативный сектор, доля которого в общем валовом продукте 5-7% ВВП, в России же он на уровне 2%. «Нужно стимулирование этой сферы, а значит необходимо регулирование на федеральном законодательном уровне», – заявил Кравченко.

По мысли авторов законопроекта, Министерство экономического развития должно отвечать за креативную отрасль, и все нормы документа они обсуждали с экспертным сообществом.

Желающих обсудить законопроект набралось 20 человек. Наиболее интересными были вопросы о том, зачем создавать лишние барьеры для креативной сферы, если она сама неплохо справляется, плюс к этому в текущем законодательстве уже есть нормы о помощи творческой отрасли. На это авторы ответили о рамочности закона, которые пока только очерчивают границы задач, и закон будет просто дополняться, а мешать креативным профессиям никто не собирается.

Перед голосованием фракция «Единой России» пообещала поддержать законопроект, также заверив, что он позволит остановить «утечку креативных мозгов» из страны. Их позицию разделяет ЛДПР, а также «Справедливая Россия — Новые люди», депутаты которых участвовали в разработке документа.

Фракция КПРФ инициативу не поддержала. По мнению некоторых депутатов, новый законопроект может привести к «попсовизации» культуры.

Законопроект был принят большинством голосов: