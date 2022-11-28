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28 November 2022

Из-за санкций компаниям разрешили не раскрывать корпоративную информацию до июля 2023 года

Право отказа от раскрытия чувствительной информации появилось у организаций на фоне «спецоперации» в марте и должно было закончиться к концу года, но российский кабмин решил его продлить.

Правительство РФ продлило для компаний разрешение не раскрывать или раскрывать в ограниченном виде чувствительную корпоративную информацию до 1 июля 2023 г., сообщила пресс-служба кабмина:

«Решение принято для защиты участников фондового рынка от возможных санкций со стороны недружественных государств».

Право отказаться от раскрытия чувствительной информации появилось у организаций-эмитентов в марте 2022 г. на фоне санкций в отношении России из-за «специальной военной операции». Первоначально срок действия новых правил был ограничен 31 декабря. Теперь он продлён ещё на полгода.

Изменения были внесены в постановление №351 от 12 марта. Согласно документу, организации могут не раскрывать промежуточную и годовую бухгалтерскую отчетности, а также информацию об аудиторских заключениях. 

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