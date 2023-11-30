Биометрию почти полмиллиона россиян внесли в единую систему

Число россиян, зарегистрировавших биометрические данные в Единой биометрической системе (ЕБС), скоро достигнет полумиллиона. Об этом сообщили в Центре биометрических технологий (ЦБТ), который является оператором системы. Наибольший приток пользователей случился в последние месяцы: упрощёную биометрию ежедневно регистрируют около 1,2 тыс. человек, подтверждённую — около 2 тыс.

«Высокий спрос на подтверждённую биометрию связан прежде всего с тем, что она открывает доступ ко всем биометрическим услугам. «Упрощенка», в свою очередь, привлекает людей максимально комфортным процессом регистрации», — говорится в сообщении пресс-службы.

Пользователи, зарегистрировавшие данные упрощённо, в ближайшем будущем при помощи биометрии смогут совершать онлайн- и офлайн-покупки на сумму до 2,5 тыс. руб., оплачивать проезд в общественном транспорте и проходить в офис. По данным ЦБТ, за 2023 год в ЕБС зарегистрировалось больше пользователей, чем за все 5 лет с момента её создания в 2018 году.

Упрощённая сдача биометрии стала доступна гражданам с 20 октября этого года. Для этого в приложении «Госуслуги биометрия» необходимо выбрать вариант сдачи биометрии без загранпаспорта, сфотографироваться и, если хочется получать услуги при помощи идентификации голоса, произнести три последовательности цифр на экране. Подтверждённая регистрация требует личного посещения банка с российским паспортом и СНИЛС.

Закон о том, что биометрические персональные данные теперь будут обрабатываться только внутри ЕБС, вступил в силу этим летом. Банки должны были передать биометрию клиентов до 30 сентября 2023 года. Удалить её из ЕБС при желании теперь можно через личный кабинет на «Госуслугах» («Профиль» → «Биометрия») или написав непосредственно в ЦБТ.