Прокуратуре расширят полномочия по доступу к персональным данным и их обработке

Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект №28094-8 «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона „О прокуратуре Российской Федерации“ и статью 10 Федерального закона „О персональных данных“» о праве прокуратуры получать доступ к персональным данным для осуществления не только прокурорского надзора, но и других функций.

«Документ направлен на устранение противоречий в действующем законодательстве».

Пункт 2.1 статьи 4 федерального закона «О прокуратуре» предлагается изложить в следующей редакции: «Органы прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского надзора, иных полномочий и функций, предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами, вправе получать в установленных законодательством Российской Федерации случаях доступ к необходимой информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, в том числе осуществлять обработку персональных данных».

Пункт 7.1 части 2 статьи 10 закона «О персональных данных» предлагается изложить так: «Обработка полученных в установленных законодательством Российской Федерации случаях персональных данных осуществляется органами прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского надзора, иных полномочий и функций, предусмотренных Федеральным законом „О прокуратуре Российской Федерации“ и другими федеральными законами».

В пояснительной записке сказано, что законопроект разработан для обеспечения системного и согласованного правового регулирования, в том числе в части реализуемых органами прокуратуры РФ полномочий в сфере обработки персданных.

Сейчас в Законе «О прокуратуре РФ» говорится, что органы прокуратуры могут в установленных законодательством случаях получать необходимую для осуществления прокурорского надзора информацию, доступ к которой ограничен. При этом у прокуратуры есть ряд других полномочий и функций, которые требуют обработки персональных данных, говорят авторы документа.

В документе уточняется, что «специальные категории персональных данных, которые связаны с политическими взглядами, расовой и национальной принадлежностью, философскими и религиозными убеждениями, состоянием здоровья, интимной жизнью» могут быть обработаны исключительно в связи с проведением прокурорского надзора.



Кроме прочего, прокуратура ведёт статистику о состоянии преступности, следственной работе, дознании, о сообщениях о преступлениях. Также прокуратура обрабатывает персональные данные при направлении запросов, например, в иностранные банки при проверке соблюдения отдельными лицами запрета открывать и иметь там счета, хранить наличные деньги и ценности.



Авторы законопроекта отмечают:

«Всё это является самостоятельными направлениями деятельности прокуратуры и к прокурорскому надзору не относится».

Таким образом, указанный закон не соотносится с Законом «О персональных данных». Там прописано, что обработка персональных данных допускается, если она необходима для достижения целей, предусмотренных «международным договором РФ или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством РФ на оператора функций, полномочий и обязанностей».



В связи с этим законопроектом предлагается установить, что прокуратура может получать необходимую информацию, доступ к которой ограничен, в том числе проводить обработку персональных данных, полученных не только в связи с осуществлением прокурорского надзора, но и других полномочий и функций, предусмотренных законодательством.