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3 June 2022

ФОМ: Половина россиян старше 60 лет не пользуется интернетом

Но при этом, согласно данным опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), практически все граждане от 18 до 45 лет являются активными пользователями.

Интернетом пользуются практически все молодые россияне, однако с 45-летнего возраста доля пользователей Сети начинает уменьшаться, и среди граждан старше 60 лет таковых остается лишь половина, свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение».

51% граждан старше 60 лет не используют интернет. Только 41% опрошенных в этой возрастной категории указали, что последний раз пользовались сетью в последние сутки. Среди россиян всех возрастов не пользуется интернетом 21% респондентов, показали результаты опроса.

Опрос показал, что практически все россияне в возрасте от 18 до 45 лет являются активными пользователями интернета. Так, среди молодых людей 18–30 лет доля тех, кто совсем не заходит в сеть, составляет всего 1%. В возрастной группе от 31 года до 45 лет аналогичный показатель составляет 4%.

Относительно резкий спад в активности использования интернета наблюдается только среди россиян 46–60 лет — примерно 20% респондентов из данной группы заявили, что не пользуются сетью.

На вопрос о том, когда респонденты последний раз заходили в интернет, на последние сутки указали 99% граждан моложе 30 лет, 94% опрошенных в возрасте от 31 года до 45 лет и 73% респондентов в возрастной группе 46–60 лет.

 

В конце мая текущего года «Роскомсвобода» и арт-группа «Явь» сделали новый апгрейд помогающего в обходе блокировок плагине Censor Tracker — «родительский контроль», который с помощью художественных высказываний поможет противостоять пропаганде. При заходе на сайты, которые неоднократно были замечены в продвижении исключительно провластных нарративов, появляется заглушка от «Яви», закрывающая всё пространство пропагандистского ресурса.

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