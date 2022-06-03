ФОМ: Половина россиян старше 60 лет не пользуется интернетом

Интернетом пользуются практически все молодые россияне, однако с 45-летнего возраста доля пользователей Сети начинает уменьшаться, и среди граждан старше 60 лет таковых остается лишь половина, свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение».

51% граждан старше 60 лет не используют интернет. Только 41% опрошенных в этой возрастной категории указали, что последний раз пользовались сетью в последние сутки. Среди россиян всех возрастов не пользуется интернетом 21% респондентов, показали результаты опроса.



Опрос показал, что практически все россияне в возрасте от 18 до 45 лет являются активными пользователями интернета. Так, среди молодых людей 18–30 лет доля тех, кто совсем не заходит в сеть, составляет всего 1%. В возрастной группе от 31 года до 45 лет аналогичный показатель составляет 4%.



Относительно резкий спад в активности использования интернета наблюдается только среди россиян 46–60 лет — примерно 20% респондентов из данной группы заявили, что не пользуются сетью.



На вопрос о том, когда респонденты последний раз заходили в интернет, на последние сутки указали 99% граждан моложе 30 лет, 94% опрошенных в возрасте от 31 года до 45 лет и 73% респондентов в возрастной группе 46–60 лет.

В конце мая текущего года «Роскомсвобода» и арт-группа «Явь» сделали новый апгрейд помогающего в обходе блокировок плагине Censor Tracker — «родительский контроль», который с помощью художественных высказываний поможет противостоять пропаганде. При заходе на сайты, которые неоднократно были замечены в продвижении исключительно провластных нарративов, появляется заглушка от «Яви», закрывающая всё пространство пропагандистского ресурса.